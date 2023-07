Nußloch. (cm) War Nußloch am Sonntag der wärmste Ort in ganz Deutschland? Möglicherweise. Der offizielle Hitzerekord des Deutschen Wetterdienstes wurde an der Station in Waghäusel-Kirrlach im Landkreis Karlsruhe mit exakt 38,0 Grad gemessen.

Im nur etwa 20 Kilometer entfernten Nußloch registrierte Jürgen Scheuermann an seiner professionellen Wetterstation "Nußloch Wetter" um 16.35 Uhr einen Wert von 38,1 Grad – und toppte damit den Hitzerekord. Offiziell kann dieser nicht werden, denn hierfür kommen nur Stationen des Deutschen Wetterdienstes in Frage, die nach bestimmten Kriterien eingerichtet sind – auch wenn die Nußlocher Station diesen nahekommt.

Fest steht aber: Der Südwesten war am Sonntag die heißeste Region Deutschlands. In Mannheim wurden 37,6 Grad gemessen, in Freiburg waren es 36,2 Grad und in Stuttgart 36,1 Grad. Am Montag war es dann "kühler" – auch in Nußloch. Hier kletterte das Thermometer um 16.55 Uhr auf einen Höchstwert von "nur" 33,6 Grad.