Donnerstag, 23. Oktober 2025

Plus 31. Bundeskongress

180 Feuerwehrfrauen aus ganz Deutschland in Weinheim

Hier wird gelernt, vernetzt und Mut gemacht. Bei den Übungen ziehen Kreis, RNV und Firmen mit.

23.10.2025 UPDATE: 23.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 8 Sekunden
Symbolfoto: dpa

Von Philipp Weber

Weinheim. Wer die erste aktive Feuerwehrfrau in Weinheim war, "darüber streiten sich unsere Geschichtsschreiber", muss Kommandant Ralf Mittelbach passen. Er erinnere sich an eine Aktive aus der Abteilung Stadt, die in den frühen 1990ern tätig war. Doch Feuerwehrfrau Claudia Fath widerspricht: "In Sulzbach ging es noch ein bisschen früher los."

