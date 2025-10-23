Von Philipp Weber

Weinheim. Wer die erste aktive Feuerwehrfrau in Weinheim war, "darüber streiten sich unsere Geschichtsschreiber", muss Kommandant Ralf Mittelbach passen. Er erinnere sich an eine Aktive aus der Abteilung Stadt, die in den frühen 1990ern tätig war. Doch Feuerwehrfrau Claudia Fath widerspricht: "In Sulzbach ging es noch ein bisschen früher los."