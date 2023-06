Wiesloch. (tt) Mit einer Unterbrechung sitzt Helmut Pfeifer seit 30 Jahren im Wieslocher Gemeinderat. Dafür wurde er am Mittwochabend mit der goldenen Ehrennadel des baden-württembergischen Städtetages geehrt. Seinen Fokus habe er vor allem auf dem Wirtschaftsstandort Wiesloch/Walldorf, sagte Oberbürgermeister Dirk Elkemann in seiner Würdigung. Pfeifer sei aber auch eine wertvolle Unterstützung, vor allem wenn es darum gehe, was Vereine, die Kultur und den Sport in Wiesloch bewege, da er als RNZ-Fotograf immer sein Ohr an den Menschen habe.

"Helmut Pfeifer schwingt keine großen Reden, sondern agiert unkompliziert und pragmatisch", fasste Elkemann Pfeifers Amtsverständnis zusammen. "Du bist einer der bekanntesten und einer der bestinformierten Gemeinderäte in Wiesloch", lobte der Fraktionschef der Freien Wähler, Fritz Zeier, den Jubilar. In der Fraktion, deren stellvertretender Vorsitzender Pfeifer ist, hätten alle von diesem Wissen profitiert.