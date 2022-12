Großeicholzheim. (ahn) 45,3 Meter – so lang ist einer der Flügel der zwei Windräder, die an der L520 zwischen Großeicholzheim und Waldhausen stehen.

Nachdem im Oktober ein solcher Flügel an einer der beiden Windkraftanlagen abgeknickt war, setzten am gestrigen Freitag Mitarbeiter der Firma GFW Windenergie aus Reenerod in Rheinland-Pfalz ein neues Rotorblatt ein.

Dafür bedurfte