Walldürn. (jam) Wer von Walldürn in Richtung Buchen fährt, dürfte es bereits bemerkt haben: Arbeiter sind an der Verkehrsinsel von der B27 zur Panzerstraße zugange und tragen dort den Boden ab. Grund dafür sind anstehende Schwertransporte, die noch im Oktober große Teile für den Windpark "Welscheberg" nach Hainstadt liefern sollen.

Laut Alexander Imhof vom Gemeindeverwaltungsverband wählen die Schwerlasttransporter die Route über Walldürn, weil die Komponenten der Windräder zu groß für die Hainstadter Eisenbahnbrücke sind. Sie sollen nun von Sinsheim kommend über die B27 bis nach Walldürn fahren, wo sie an der Abfahrt Walldürn-Süd entgegen der erlaubten Fahrtrichtung nach links auf die Gemeindeverbindungsstraße nach Hainstadt abbiegen und dabei aufgrund ihrer Größe über die Verkehrsinsel rollen.

Damit die neunachsigen Schwertransporter mit ihrer tonnenschweren Ladung dabei keinen Schaden nehmen, trägt die Spezialfirma Top die Verkehrsinsel ab und versieht sie mit Platten, die dem Gewicht standhalten und das Niveau an die Straße angleichen. Noch dazu sind Arbeiten an der Kreuzung, an denen die alte Bundesstraße die Panzerstraße schneidet, sowie an einem Feldweg auf halbem Weg nach Hainstadt nötig.

Imhof zufolge sollten die rund 60 Anlieferungen ohne größeres Aufheben über die Bühne gehen: "Die Schwerlasttransporter und ihre Begleitfahrzeuge fahren nachts, es ist wenig Polizei im Einsatz. Für unseren Bereich ist das nicht spektakulär."

Laut Abo-Wind-Projektleiter Eugen Naschintsew dürften sich die Anlieferungen auf einen Zeitraum vom 25. Oktober bis Mitte Dezember verteilen. Danach baut die Spezialfirma die Verkehrsinsel dann zurück, erklärt Naschintsew: "Sie sieht dann wieder so aus wie vorher."

Ort des Geschehens

Auf dem Welscheberg will der Projektierer Abo-Wind vier Windräder mit einer Leistung von jeweils 3,5 Megawatt errichten. Die Fundamente sind bereits abgeschlossen, die Anlagen sollen noch Ende des Jahres oder Anfang 2023 ans Netz gehen können.