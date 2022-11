Hirschhorn. (RNZ) Inzwischen kann man bei den Adventsfreitagen in der "Neckarperle" schon von einer beliebten Tradition sprechen: An diesem Wochentag findet vor dem Langbein-Museum ein regelmäßiges vorweihnachtliches Stelldichein statt. Mit Weihnachtsmusik und Glühwein wird heuer bereits am 25. November um 18 Uhr die Vorweihnachtszeit eingeläutet: mit Weihnachtslichtern, Weihnachtsliedern und Glühweinduft.

In den vergangenen Jahren hatten das Wetter und auch die Corona-Pandemie bei dieser Veranstaltung immer wieder kurzfristig zu Einschränkungen geführt. In diesem Jahr sind die Organisatoren zuversichtlich, alle Versprechen einlösen zu können. Der Freundeskreis Langbein’sche Sammlung und Heimatmuseum Hirschhorn e. V., der hier als Initiator auftritt, freut sich auf eine stimmungsvolle gemeinsame Aktion mit der Katholische Kirchenmusik und dem örtlichen Hirschhorn.

Los geht’s um 18 Uhr, direkt nach dem Sechsuhrläuten der evangelischen Kirche. Musiker der Hirschhorner KKM spielen jeweils fünf bis sieben Weihnachtslieder zum Mitsingen. Die Texte dazu werden vor dem Museum ausgeteilt.

Und weil man sich einig ist, dass zur vorweihnachtlichen Stimmung auch Glühwein gehört, wird der Gewerbeverein in diesem Jahr an allen vier Adventfreitagen vor dem Museum einen Glühweinstand betreiben – "und diesmal wird uns nichts davon abbringen", verkündet der Verein entschlossen.

Mit dem Hirschhorner Advent 2022 geht der Freundeskreis Langbein’sche Sammlung in die dritte Runde. Es bleibe zu hoffen, dass das Wetter in diesem Jahr besser mitspielt – auch wenn sich die Kirchenmusik auch von Regen nicht wird aufhalten lassen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Info: Hirschhorner Advent: Ab 25. November jeden Freitag ab 18 Uhr vor dem Langbein Museum.