Altheim. (dka) Neben der positiven Entwicklung bei der Gestaltung des Friedhofs war die Mittelanmeldung für das Haushaltsjahr 2023 Hauptthema bei der jüngsten Ortschaftsratssitzung im Altheimer Rathaus. Ganz oben auf der Agenda steht die dringend notwendige Sanierung des Daches sowie der Fenster der Grundschule. Hierbei solle zusätzlich eine Fotovoltaikanlage installiert werden.

Zunächst wurde jedoch der Vororttermin auf dem Walldürner Friedhof, der unmittelbar vor der Sitzung stattgefunden hatte, noch einmal beleuchtet. Anlass war die Bürgerumfrage zur weiteren (Um-)Gestaltung des Friedhofs in Altheim. Teile des Ortschaftsratsgremiums trafen sich mit Ursula Baumann-Schell auf dem Walldürner Friedhof, um Möglichkeiten für Altheim auszuloten. Die Schlussfolgerung: Einzelne Ideen und Wünsche der Altheimer Bürger wären ohne allzu großen Aufwand und zeitnah umsetzbar. Ein nächster Schritt, so Ortsvorsteher Hubert Mühling, sei ein Vororttermin auf dem Friedhof in Altheim.

Für folgende Maßnahmen beantragt der Ortschaftsrat die Bereitstellung von Haushaltsmitteln für das Jahr 2023: die Erschließung von Baugelände im Bebauungsplangebiet "Gütleinsacker II", die Anlage eines Gehwegs im Hellerweg im Hinblick auf die 1250-Jahr-Feier. Außerdem steht die Sanierung der Grundschule auf dem Programm inklusive Errichtung einer Fotovoltaikanlage. Der Kindergarten soll um eine Gruppe erweitert und die Elektroheizung ausgetauscht werden. Des Weiteren sollen der Mittelweg des Friedhofs fertiggestellt und ein Teil des Friedhofs mit der Anlage neuer alternativer Grabfelder gestaltet werden. Die Reparatur und Sanierung der Wirtschafts- und Radwege stehen auf dem Programm. Im Hinblick auf die 1250-Jahr-Feier werden Begrüßungs- und Werbetafel für die Ortseingänge angeschafft und die Außenanlage sowie der Zugang zur Alten Schule saniert. Außerdem fasst man die Neuanlage eines Fußwegs von der Straße An den Hofäckern zur Grundschule im Zusammenhang mit dem Schulwegeplan ins Auge. Das Nutzungskonzept für die ehemalige Schmiede sieht einen Stauraum für die Feuerwehr sowie die Unterbringung eines Jugendraums vor.

Auch interessant Buchen-Altheim: Gleich drei Windparks sind in Planung

Die bereits angekündigte Gewässerschau findet am 1. Dezember statt. Startpunkt ist das Munitionsdepot in Altheim. Genauere Informationen gibt Ortsvorsteher Mühling noch bekannt. Er schloss die Sitzung mit der Bürgerfragestunde, bei der Raphael Neuberger aufgrund der "guten Zusammenarbeit mit der Stadt" eine Sitzgelegenheit für den Friedhof in Aussicht gestellt hat. Das Gremium zeigte sich sehr erfreut.