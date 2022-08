Vier Jahre später feierte er seinen Einstand als DJ: "1988 habe ich das erste Mal für Geld aufgelegt – das war der erste von mehreren hundert Auftritten", sagt Matthias Pahl. Fasziniert habe ihn neben der Musik von Anfang an die berührende Atmosphäre: "In Clubs, bei Events oder Partys wollen alle Gäste glücklich feiern. Als DJ aus Leidenschaft ist es immer ein Muss, keine Allüren zu haben – und wenn man Menschen sieht, bei denen im Moment ...

Sein Interesse an Musik ergab sich noch in Mannheim: "Ein Bekannter meiner Schwester gab mir 1984 die Chance, bei SWF3 reinzuschnuppern. Als Teenager war mir sofort klar, was ich mag – und ab dann habe ich alles versucht, um mich selbst und meinen Stil zu finden", blickt er zurück und erinnert an eine turbulente Zeit. "Es gab zwar Musikkassetten und Plattenspieler, aber keine DJ-Technik – das war eine echte Pionierzeit. Es gab nur Play, aber kein Mixen wie heute – eine wilde Zeit, aber ich will sie nie missen. Hier konnte ich wertvolle Erfahrungen sammeln – zum Beispiel dahingehend, dass es nichts Besseres als einen analogen Klang, etwa von Vinyl, gibt! Keine CD kommt an eine Vinyl-Platte heran! ", betont Pahl.

Matthias Pahl wohnt seit 1985 in Walldürn. Aufgewachsen in Mannheim, schätzt er an seiner Wahlheimat vor allem die Ruhe: "Als Jugendlicher war der Umzug eine Umstellung, aber Walldürn ist ruhig und frei von jeder Hektik – ich lebe gern hier, arbeite in Walldürn und habe hier auch mein Studio", erklärt er.

Walldürn. (adb) 1988 war ein außerordentlich vielseitiges Musikjahr: In den Hitlisten trafen französische Chansons auf englischsprachige Beiträge, den Afrikaner Mory Kanté ("Yeke yeke") und den "blonden Hans" von Hannes Kröger – dazu kamen technisch-kühl anmutende, extrem tanzbare Klänge: "Acid House" hieß der neue Sound. Genau diesen legte damals Matthias Pahl aus Walldürn auf. Es war sein erster musikalischer Gehversuch, auf den eine langjährige Karriere als DJ und Gründer des Labels "lifted trance music" folgte. Mit der Rhein-Neckar-Zeitung sprach der heute 51-Jährige über bewegte – und natürlich musikalische – Zeiten sowie die enge Verbindung zwischen Musik, Menschen und Gefühlen.

Vier Jahre später feierte er seinen Einstand als DJ: "1988 habe ich das erste Mal für Geld aufgelegt – das war der erste von mehreren hundert Auftritten", sagt Matthias Pahl. Fasziniert habe ihn neben der Musik von Anfang an die berührende Atmosphäre: "In Clubs, bei Events oder Partys wollen alle Gäste glücklich feiern. Als DJ aus Leidenschaft ist es immer ein Muss, keine Allüren zu haben – und wenn man Menschen sieht, bei denen im Moment alles passt, ist man selbst angesteckt. Positiver geht es kaum!"

In diesem Sinne nehme er auch die Musik als Kultur und Mittel zu persönlicher Verbundenheit über alle Grenzen hinweg wahr: "Es geht um Gemeinschaft. Musik ist alles, was uns positiv macht – sie ist Gefühlssache, zu der wir lieben, lachen und leben. 2017 gründete ich daher mit zwei Freunden das ,Re:Trance‘-Event, das inzwischen das größte Web-Event der Welt ist. Das war nie unser Ziel, aber es zeigt uns, wie groß die Sehnsucht nach Zusammenhalt ist. Wir unterstützen DKMS und ,Human Right Watch‘", betont Pahl.

So sieht ein ernsthafter DJ neben der Musik auch die Menschen im Vordergrund, die er beschallt: "Der Ansporn sollte stets darin bestehen, einen Spannungsbogen zu schaffen und die Leute dadurch mitzureißen. Sie sollen bei den ausgesuchten Tracks nicht nur tanzen, sondern auch Glück empfinden und ihre Sorgen vergessen. Ein guter Auftritt ist ein Auftritt, bei dem man als DJ einfach fühlt, dass es allen gut geht!", sagt der 51-Jährige.

So sieht die typische Atmosphäre als DJ aus: Matthias Pahl (r.) ist bei einem Auftritt in seinem Element. Foto: zg

Musikalisch kennt er kaum Grenzen: "Gern lege ich ,Uplifting Trance‘ und ,Vocal Trance‘ auf, bin aber generell offen für alles – man sollte nicht in Schubladen denken. Entscheidend ist, dass ein Stück eine gute Melodie hat. Es sollte nach Möglichkeit Gänsehaut erzeugen und Emotionen wecken. Und gute Musik muss nicht laut sein, aber der Klang muss stimmen", erklärt er. Auch beim Komponieren möge man sich nie festlegen und sich stets auf seine Gefühle verlassen. Wann ein Stück fertig ist, sei völlig unterschiedlich: "Manchmal läuft alles an einem Tag, manchmal eben nicht", lässt Pahl wissen.

Wenngleich er jedem Genre positiv gegenüber steht, hat er doch einige persönliche Favoriten: "Ich mag die Lieder der 80er- und 90er-Jahre, besonders haben mich Jean-Michel Jarre, ,Kraftwerk‘ und ,Talla 2XLC‘ geprägt", sagt er. Mit seinem Idol "Talla 2XLC" – einer der großen Pioniere der Techno-/Trance-Szene – verbindet ihn auch der Höhepunkt seines musikalischen Schaffens: "2019 durfte ich mit ihm beim Interlunium-Festival in Dülmen auftreten", erklärt Matthias Pahl. Für ihn war diese Begegnung die Krönung seiner musikalischen Vita, die ihn mit großem Stolz erfüllt: "Im Grunde wusste ich 1988 schon, was ich wollte. Nie hätte ich jedoch gedacht, dass es wirklich mal was Gutes wird. Man kann als Jugendlicher aber auch nicht immer die Träume mit der Realität vergleichen", gibt er zu bedenken.

Keinen Tag seiner DJ-Karriere bereut er und freut sich auf die Zukunft: "Dank tiefer Freundschaften finden wir die Wege, unsere Wünsche als DJs umzusetzen. Dennoch ist es harte Arbeit, immer am Ball zu sein und Menschen selbst nicht zu enttäuschen", betont er. Früher sei die Musikvermarktung jedoch genreübergreifend "deutlich einfacher" gewesen, wie Pahl einräumt: "Es gab ein viel breiteres Spektrum hochwertiger Produktionen, keine Überflutung des Markts und tendenziell experimentierfreudige Labels und Plattenfirmen", stellt er klar.

Vielleicht führte auch dieser Ansatz zur Gründung des eigenen Musiklabels "lifted trance music" im Jahr 2016. Der Walldürner betreibt es gemeinsam mit seinem Co-Owner Ricc Albright, den er über sein weltweites Netzwerk kennenlernte: "Ich habe sehr viele freundschaftliche Kontakte, durch die ich auch zu einem Auftritt in Duisburg kam. Am 3. September werde ich beim Trance Station Chapter Two auflegen. Ich freue mich schon, zumal einige bekannte Gesichter extra aus dem Ausland anreisen", so Pahl.