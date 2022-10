Walldürn. (ankf) Die von vielen langersehnte Wiedereröffnung des dm-Markts in Walldürn lockte nicht nur mit dem neuen und modernen Umbau, sondern auch mit der Schlagersängerin Liane viele Besucher an. Liane Kaiser saß eine Stunde hinter der Kasse – für den guten Zweck. Denn alle in dieser Stunde gesammelten Einnahmen kommen den Spielplatzpiraten Buchen zugute.

Florian Pfannenschwarz