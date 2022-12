Walldürn. (jam) Wegen eines Einbruchs blieb das Walldürner Auerberg-Sportbad am Wochenende geschlossen. "Aufgrund weiterer polizeilicher Ermittlungen steht das Bad voraussichtlich erst am Montagnachmittag für den Schul- und Vereinssport zur Verfügung", heißt es aus der Stabsstelle der Stadt Walldürn.

Was war passiert? Nach Angaben der Polizei sind Unbekannte in der Nacht auf Samstag auf ein Vordach des Hallenbads geklettert, um dort ein Fenster aufzuhebeln und so in einen Abstellraum zu gelangen. Nachdem sie die Tür zum Kiosk mit Gewalt geöffnet hatten, durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten und brachen zudem die Kassenautomaten auf.

Mit geschätzten 800 Euro flüchteten die Einbrecher schließlich. Das erlangte Diebesgut steht in keinem Verhältnis zum angerichteten Schaden", heißt es aus der Pressestelle der Polizei. Sie schätzt ihn auf rund 8000 Euro.