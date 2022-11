Eberbach. (RNZ) "Die Mythen der Elektromobilität" nimmt auf Einladung der Stadt Prof. Rainer Klein in einem Vortrag am Mittwoch, 23. November, aufs Korn. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr in der Stadthalle.

Rainer Klein ist Leiter des Studiengangs Mechatronik an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Mosbach. Sein Schwerpunkt ist E-Mobilität. Warum es bei diesem Thema so viel Aufklärungsbedarf gibt, erklärt er so.

Der Wandel vom Verbrennungsmotor zum Elektromotor als Antrieb stellt einen epochalen Technologiewandel dar, vergleichbar mit der Erfindung der Dampfmaschine.

Ein Wandel bedeutet aber Veränderung, den Ersatz des Bisherigen. Dass dies natürlich nicht allen gefällt – insbesondere denen, die mit der alten Technologie ihr Geld verdienen – , liege auf der Hand.

Laut Klein lässt sich das Diktum von Clausewitz erweitern als "Wirtschaft ist die Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln". Dies führe dazu, dass alle Mittel erlaubt scheinen. Also versuche man, durch bewusste Lügen, falsche Informationen, das Neue zu diskreditieren. "Das ist nichts Neues", weiß Klein.

Für ihn als Ingenieur waren die Vorteile der Elektromobilität gegenüber dem Verbrennungsmotor sowohl unter technischen als auch unter Rohstoff- und Umweltaspekten so offensichtlich, dass er nicht verstehen konnte, warum das nicht von allen so gesehen wird.

In seinem Vortrag hat er sich die in den Medien und Diskussionen am häufigsten angeführten Mythen herausgegriffen und die tatsächlichen Fakten recherchiert, eigene Berechnungen angestellt und in einem Vortrag zusammengefasst. Die "Mythen der Elektromobilität" hat er dann an der Hochschule im Rahmen des "Studium Generale", das für die interessierte Öffentlichkeit offen ist, präsentiert.

Für den Vortragsabend in Eberbach möchte er seinen Zuhörern Folgendes mit auf den Weg geben: "Ich bin beschämt, dass mit Greta Thunberg ein damals 17-jähriges Mädchen aktiv werden musste, um uns die Augen für etwas zu öffnen, was wir seit Jahrzehnten wissen, dulden und aktiv betreiben.

Eine Million Jahre Feuer als Hauptenergiequelle sind genug. Die Erde gehört uns nicht, wir sind Gäste, wir müssen denken, wir müssen handeln, das ist meine Motivation".

Er habe als Wissenschaftler absolut keinen Zweifel an der Tatsache und den Ursachen des aktuell stattfindenden Klimawandels, so Klein.

Aber statt konsequent auf regenerative Energieerzeugung umzustellen, seien durch die solar- und windenergiefeindliche Gesetzgebung seit 2011 in der Solarindustrie 100.000 Arbeitsplätze vernichtet worden, in der Windenergiebranche seit 2017 etwa 26.000 Arbeitsplätze.