Der ganze weitere Schultag in Diedesheim stand übrigens unter dem Stern des Vorlesetags, denn auch in den Klassenzimmern stand an diesem Tag das Vorlesen auf dem Stundenplan.

"Ich lese selbst gerne und habe auch meinen Kindern immer gerne vorgelesen", erklärte Felder, warum sie gerne nach Diedesheim gekommen sei. Doch die eigenen Kinder lesen inzwischen selbst und so sei das Vorlesen eine schöne Abwechslung. "Heute kümmere ich mich um euch", versprach Felder. Drei lustige Geschichten hatte sie vorbereitet. Vom Sultan und seinen 100 Frauen und dem Diener Kotzbrocken, der das Leben im Palast richtig aufmischt. Der Neue ist ein ziemlicher Tollpatsch und der Sultan wird immer grantiger, bis er entdeckt, wie viel Spaß es macht, selbst etwas zu tun. Zum Beispiel in den Uhr-Laub zu fahren. Ganze vier Kilometer weit schafft es die außergewöhnliche Reiselandschaft (eine der Frauen hat sogar ihren eigenen Baum eingepackt). Da wurde gekichert und gelacht und gespannt gelauscht, was sich Sultan und Kotzbrocken noch alles so einfallen lassen würden.

Von Stephanie Kern

Diedesheim. Dieses "Ja" war nicht zu überhören. Aus rund 150 Kindermündern schallte es der Karlsruher Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder entgegen. Diese war nämlich als Promi zu Gast bei den Kindern der Grundschule Diedesheim, um am Vorlesetag eben genau das zu tun: vorzulesen.

Die Vorstellung und Einführung übernahm die Schulleiterin Tanja Lohmann. "Wer liest euch denn vor?", wollte Lohmann wissen. Mama, Papa, Schwester, Oma, die Antworten waren vielfältig und konnten nach diesem Vormittag um "Regierungspräsidentin" erweitert werden. Mitgebracht hatte Sylvia M. Felder das Kinderbuch "Sultan und der Kotzbrocken". Die Geschichte aus der Feder der Kinderbuchautorin Claudia Schreiber beschrieb Felder als modernes Märchen. "Und es ist sehr lustig, ich hoffe, ihr seht das genauso."

Taten sie, die 150 Schülerinnen und Schüler, kicherten über den tollpatschigen Kotzbrocken, der es einfach nicht schafft, den (faulen) Sultan ohne Unfall von seinem Kissenberg zu manövrieren. Immer und immer wieder lässt er die Seilwinde los (ja, der Kissenberg ist so groß, dass es eine Seilwinde braucht) und das Transportgut landet auf dem Po.

Bereits zum 19. Mal luden die Wochenzeitung Die Zeit, Stiftung Lesen und die Deutsche-Bahn-Stiftung gemeinsam zum Vorlesetag ein. Diese drei Akteure untersuchen im Rahmen des Vorlesemonitors auch jährlich, wie es um das Vorlesen in Deutschland bestellt ist. Das Ergebnis des aktuellen Jahres: 39 Prozent der ein- bis achtjährigen Kinder wird selten oder nie vorgelesen. "Wenn die Eltern ihren Kindern nicht vorlesen, dann starten die Kinder mit deutlich schlechteren Bildungsvoraussetzungen in die Kitas, in die Grundschulen und in die weiterführenden Schulen", sagte Jörg Maas, Hauptgeschäftsführer der Stiftung Lesen.

Dabei ist Vorlesen die beste Vorbereitung auf die Grundschule und den eigenen Zugang zum Leseerwerb. "Rund 78 Prozent der Kinder, denen mehrmals in der Woche oder täglich vorgelesen wurde, fällt das Lesenlernen leicht. Bei den anderen ist das laut ihren Eltern deutlich seltener der Fall (50 Prozent). Fragt man die Kinder selbst, ist sogar mehr als die Hälfte der Grundschüler mit wenig Vorleseerfahrung frustriert, weil das Lesenlernen ihnen zu lange dauert (52 Prozent), gegenüber nur 28 Prozent derjenigen, denen regelmäßig vorgelesen wurde", heißt es im aktuellen Vorlesemonitor.

Tanja Lohmann freute sich sehr über den Besuch aus Karlsruhe und den Vorlesetag, an dem die Grundschule Diedesheim zum wiederholten Male teilnahm. Das Vorlesen spiele auch in der Schule immer eine große Rolle.

Für alle, die vorlesen möchten, gibt es Buchtipps der Stiftung Lesen im Internet unter www.tinyurl.com/Vorlesetipps. An Vorlesestoff muss es niemandem mangeln, Kinder unter 18 Jahren dürfen sich Kinderbücher in der Mosbacher Mediathek kostenfrei ausleihen.