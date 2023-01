> 4. März: Den Auftakt des Jahresprogramms macht der Kabarettist Philipp Weber. Er bringt Klarheit in die trüben Gewässer globaler Trinkkultur: "Durst – Warten auf Merlot" ist ein furioses Meisterwerk der komischen Volksaufklärung. Der studierte Chemiker und Biologe hat sich mit Leib und Leber dem Wohl des Publikums verschrieben. Noch nie waren seine Themen so brennend aktuell.

Es galt, festgelegte Termine abzusagen oder zu verschieben, Konzerte neu zu organisieren und gewohnte Abläufe umzuplanen. Dies scheint den Verantwortlichen der "Kulturkommode" – nicht zuletzt durch den Umzug in die Baulandhalle – sehr gut gelungen zu sein, denn entgegen dem allgemeinen Trend waren die Veranstaltungen im vergangenen Jahr in Osterburken ausnahmslos gut besucht.

Drei schwierige Corona-Jahre liegen hinter dem Kleinkunst- und Kulturverein "Kulturkommode Osterburken", so wie hinter allen in der Kulturbranche tätigen ehrenamtlichen und professionellen Veranstaltern.

Osterburken. Ob Philipp Weber den Durst mit "Warten auf Merlot" löschen kann, wie "Instagrammatik" mit Herrn Schröder gewitzte Einblicke in moderne Schulformate gewährt oder ob Schwester Cordula musikkabarettistisch weiterhin an ihren Eid gebunden ist – das alles erfährt man in diesem Jahr in der "Kulturkommode" Osterburken .

Die Verantwortlichen haben nun das Jahresprogramm zusammengestellt. Bestens bekannte Songwriter aus dem Norden und dem Westen Europas sowie mitreißende Klezmermusik runden die spannende Veranstaltungsreihe ab.

Der Dank der Verantwortlichen gilt in diesem Zusammenhang dem treuen Publikum, das stets eben nicht nur der künstlerischen Auswahl des Leitungsteams vertraue, sondern auch dessen verantwortungsvoller und engagierter Organisation.

So werden auch im Programmjahr 2023 wieder sechs Kleinkunst-Höhepunkte die Kulturfreunde begeistern. Im Folgenden die einzelnen Programmpunkte:

Aber Weber will mehr: lachende Gesichter, glückliche Menschen und eine bessere Welt. Denn es gibt einen Durst, den stillt kein Getränk der Welt. Das schafft allein der Humor! "Es dauert keine fünf Minuten, bis der Gewinner des Deutschen Kleinkunstpreises sowie des Deutschen Kabarettpreises das Publikum in Hochstimmung versetzt hat. Pausenlos lässt der Turboquassler die Pointen prasseln", schrieb die Süddeutsche Zeitung.

Herr Schröder präsentiert am 22. April sein Programm „Instagrammatik – Das streamende Klassenzimmer“. Foto: Robert Maschke

> 22. April: Herr Schröder kommt mit seinem aktuellen Programm "Instagrammatik – Das streamende Klassenzimmer" in die Baulandhalle. An der Helene-Fischer-Gesamtschule hat sich für den staatlich geprüften Deutschlehrer vieles verändert: Der Medienwagen hat Netflix, Schulbücher gibt es als Podcast, bettlägerige Schüler werden per Livestream zugeschaltet, außerdem ist freitags jetzt immer frei, und den Lehrermangel gleichen Youtube-Tutorials aus.

Doch obwohl alles neu ist, manche Dinge sind beim Alten geblieben: Der Kopierer meldet Papierstau ohne Rettungsgasse, im Tafelschwamm paaren sich Einzeller und auf dem Lektürestapel mit "Effi Briest" liegt der Kreidestaub. Die Zuschauer können sich auf eine Doppelstunde Nachsitzen "de luxe" freuen. Aber keine Sorge: Nichts ist von alledem klausurrelevant, und, wenn alle gut mitarbeiten, macht Herr Schröder fünf Minuten früher Schluss.

> 17. Juni: Mike Silver macht wieder Halt in Osterburken. Wenige Künstler standen hier so oft auf der Bühne und hinterließen ein derart begeistertes Publikum wie der sympathische Brite. Und doch ist es tatsächlich schon beinahe 20 Jahre her, dass seine Fans den gleichermaßen berührenden wie mitreißenden Songs eines der besten englischen Songwriter lauschen durften. Mike hat die Fähigkeit, mit Balladen, Rock ’n’ Roll-Anleihen und schwermütigem Blues das Publikum in seinen Bann zu ziehen.

Gekonntes Fingerpicking sowie die einfühlsame Gesangsstimme sind dabei seine Markenzeichen. Mike Silvers Musik trifft den Zuhörer ins Herz, weil sie aus dem Herzen kommt. Wer ihn tatsächlich noch nicht gehört hat, sollte ihn spätestens jetzt kennen lernen.

> 16. September: Nach der Sommerpause ist Svavar Knútur zu Gast bei der "Kulturkommode". Der aus Nordwest-Island stammende Songwriter erzählt mit "watteweicher, nordisch entrückter Folkmusik" vom harten, aber nicht freudlosen Leben der Menschen am rauen isländischen Westfjord. Langen Winternächten und der ihnen gegenüberstehenden Schlaflosigkeit einer 24 Stunden scheinenden Sommersonne verleiht der vielseitige Sänger und Gitarrist in isländischen und englischen Texten Ausdruck.

Sein außergewöhnliches Talent des Geschichtenerzählens gepaart mit einer charismatischen Persönlichkeit und berührenden Songs machen die Konzerte von Svavar Knútur zu einer emotionalen Achterbahn, die die Zuhörer so schnell nicht wieder loslassen wird.

> 14. Oktober: Seit mittlerweile 35 Jahren zählt "Jontef" zu den herausragenden Vertretern der europäischen Klezmer-Szene. Auch in ihrem Jubiläumsprogramm wird das Quartett durch Lieder, Geschichten und die virtuose Beherrschung ihrer Instrumente die überschäumende Lebensfreude, den augenzwinkernden Humor und die Melancholie des jiddischen Schtetls wieder zum Leben erwecken. "Jontef" ist damit die einzige Klezmer-Gruppe in Deutschland, die in dieser Weise Wort und Musik verbindet.

Das Repertoire von "Jontef" umfasst die ganze Bandbreite der osteuropäischen Klezmermusik: mitreißende Instrumentalnummern, humorvolle und melancholische Lieder mit Klarinette, Violine und Kontrabass, in denen Wehmut und Ausgelassenheit diese unnachahmliche Verbindung eingehen, deren Charme sofort gefangen nimmt. Zudem gilt der in Israel gebürtige Sänger und Schauspieler Michael Chaim Langer als der momentan bedeutendste authentische Vertreter der jüdischen Erzählkultur in Deutschland.

> 18. November: Schwester Cordula liebt Arztromane. Dutzende dieser literarischen Perlen hat sie verschlungen und die Essenzen von "Herz-Schmerz", Intrigen und "Weißkittel-Kitsch" zum ultimativen Heftroman zusammengebraut. Zwei Stühle und ein Groschenheft – mehr braucht sie nicht, um den Saal zum Toben zu bringen. Die Berliner Schauspielerin Saskia Kästner schlüpft als Schwester Cordula in Sekundenbruchteilen in verschiedenste Rollen und verabreicht ihrem Publikum ein zwerchfellerschütterndes, Glückseligkeit spendendes Elixier, ganz nach dem Motto: "Heile Welt fürs kranke Gemüt".

Bei ihrem virtuosen Spiel wird Saskia Kästner kongenial begleitet von ihrem musiktherapeutischen Langzeit-Zivi Dirk Rave am Akkordeon, mit dem sie sich durch das passende Liedrepertoire singt. Schwester Cordula ist also viel mehr als eine Lesung. Und unglaublich komisch.

Das Leitungsteam der "Kulturkommode" hat beschlossen, auch in diesem Jahr keinen gedruckten Flyer zu verteilen, sondern diesen nur auf ihrer Homepage zum Download zur Verfügung zu stellen. Als Geschenkidee wird dort auch wie bisher der "Kulturkommode"-Gutschein zur Bestellung angeboten.

Die Eintrittskarten sollen aus organisatorischen Gründen weiterhin nur im Vorverkauf – etwa vier Wochen vor dem jeweiligen Programmtermin – über das Bestellformular auf der Homepage der Kulturkommode erworben werden. Gegebenenfalls sind Restkarten an der Abendkasse erhältlich. Auf der Homepage sind auch immer alle aktualisierten Informationen zu den jeweiligen Veranstaltungen zu finden.

Info: www.kulturkommode.de