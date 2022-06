Buchen. (rüb) Während bundesweit an den Tankstellen bereits am Mittwochmorgen größtenteils deutlich gesunkene Spritpreise verzeichnet wurden, fiel die Entlastung für die Autofahrer in Buchen zunächst eher gering aus.

So kostete der Liter Diesel am Dienstagabend in Buchen noch glatt 2,01 Euro. 14 Stunden später waren es gerade mal 1,99 Euro. Von der Senkung der Energiesteuer um 17 Cent pro Liter kamen beim Kunden also nur 2 Cent an.

Im Vorfeld war aber von Experten auch erwartet worden, dass die Spritpreise mit der Einführung der Steuersenkung nicht abrupt fallen werden. Der Grund: Die gesenkte Steuer schlägt nicht beim Verkauf an der Zapfsäule auf, sondern ab dem Tanklager beziehungsweise ab der Raffinerie.

Das bedeutet, dass alle vor Mitternacht gelieferten Vorräte der Tankstellen noch mit dem normalen höheren Steuersatz belastet sind.