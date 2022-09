18. Oktober: Horb am Neckar (Marktplatz) gegen Bad Rappenau (Marktplatz)

Wer sich beim "Hitmach-Duell" beteiligt und mit seiner Stadt den Tagessieg davonträgt, hat die Chance, zwei Tickets für die Hitparaden-Finalparty am Freitag, 28. Oktober, in der Stuttgarter Schleyerhalle zu ergattern.

Walldürn/Stuttgart. (pm) Acht Tage – 16 Städte: Die SWR1-Moderatoren Ingo Lege und Corvin Tondera-Klein sind während der Abstimmungsphase zur SWR1-Hitparade in Baden-Württemberg unterwegs. Von Montag, 10., bis Freitag, 14., sowie von Montag, 17., bis Mittwoch, 19. Oktober, erhalten beide Moderatoren täglich eine "Hitmach"-Aufgabe, die sich um einen der größten Hits aller Zeiten dreht. Diese gilt es, in den jeweiligen Städten zu lösen. Mit dabei ist auch die Stadt Walldürn, die am 14. Oktober im Duell auf Riedlingen trifft. Dabei sind die teilnehmenden Kommunen auf die Hilfe von SWR1-Hörern vor Ort angewiesen. Die Stadt, die mehr "Hithelfer" auf die Beine stellt, holt den Tagessieg.

Walldürn/Stuttgart. (pm) Acht Tage – 16 Städte: Die SWR1-Moderatoren Ingo Lege und Corvin Tondera-Klein sind während der Abstimmungsphase zur SWR1-Hitparade in Baden-Württemberg unterwegs. Von Montag, 10., bis Freitag, 14., sowie von Montag, 17., bis Mittwoch, 19. Oktober, erhalten beide Moderatoren täglich eine "Hitmach"-Aufgabe, die sich um einen der größten Hits aller Zeiten dreht. Diese gilt es, in den jeweiligen Städten zu lösen. Mit dabei ist auch die Stadt Walldürn, die am 14. Oktober im Duell auf Riedlingen trifft. Dabei sind die teilnehmenden Kommunen auf die Hilfe von SWR1-Hörern vor Ort angewiesen. Die Stadt, die mehr "Hithelfer" auf die Beine stellt, holt den Tagessieg.

Wer sich beim "Hitmach-Duell" beteiligt und mit seiner Stadt den Tagessieg davonträgt, hat die Chance, zwei Tickets für die Hitparaden-Finalparty am Freitag, 28. Oktober, in der Stuttgarter Schleyerhalle zu ergattern.

Weitere Infos dazu im Radio, auf Facebook SWR1BW und online auf www.swr1.de.

Die "Hitmach-Duell"-Städte:

10. Oktober: Haslach im Kinzigtal (Marktplatz) gegen Göppingen (Marktplatz)

11. Oktober: Waldshut-Tiengen (Löwendenkmal) gegen Gaildorf (Neues Schloss)

12. Oktober: Tuttlingen (Marktplatz) gegen Weinheim (Schlosspark)

13. Oktober: Meersburg (Bismarckplatz) gegen Ulm (Donauwiese beim Metzgerturm)

14. Oktober: Riedlingen (Weibermarkt) gegen Walldürn (historisches Rathaus)

17. Oktober: Reutlingen (Marktplatz) gegen Walldorf (Drehscheibe)

18. Oktober: Horb am Neckar (Marktplatz) gegen Bad Rappenau (Marktplatz)

19. Oktober: Gernsbach (Stadtbuckel) gegen Künzelsau (Wertwiesen)

Die Hörer von SWR1 Baden-Württemberg sind wieder gefragt: Welches sind die beliebtesten Rock- und Popsongs im Land? Die Antwort darauf geben alle, die von Samstag, 1. Oktober, bis Freitag, 21. Oktober, in der SWR1-App oder online auf SWR1.de abstimmen. Der Hitparaden-Countdown stellt sich aus den Hits mit den meisten Stimmen zusammen.

Am Montag, 24. Oktober, startet um 5 Uhr morgens der SWR1-Hitparaden-Countdown. Auch in diesem Jahr sendet SWR1 nicht nur aus dem Stuttgarter Funkhaus, sondern fünf Tage lang aus fünf verschiedenen Orten im Land von jeweils 15 bis 19 Uhr.

Dafür ist das SWR1-Hitparaden-Duo Stefanie Anhalt und Corvin Tondera-Klein unterwegs. Die Stationen sind die Marktplätze von Mosbach (24. Oktober), Aalen (25. Oktober), Balingen (26. Oktober), Bretten (27. Oktober) und Esslingen am Neckar (28. Oktober). Am Freitag, 28. Oktober, wird das Geheimnis um die Nummer eins Baden-Württembergs gelüftet.

2022 kann die Finalparty der SWR1-Hitparade wieder steigen: Am Freitag, 28. Oktober, kommen Tausende SWR1-Hörer zusammen und feiern in der Hanns-Martin-Schleyerhalle die beliebtesten Hits im Land.

Gemeinsam mit den SWR1-Moderatoren Stefanie Anhalt, Cora Klausnitzer, Ingo Lege, Annett Lorisz, Patrick Neelmeier, Jochen Stöckle, Matthias Sziedat und Corvin Tondera-Klein fiebern sie der Siegertitelverkündigung entgegen.

Im Anschluss an die Nummer ein der Hitparade ist in der Schleyerhalle aber noch nicht Schluss – das Publikum in Stuttgart erwartet noch die ein oder andere Überraschung auf der Bühne.