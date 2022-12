Von Rüdiger Busch

Buchen. Fast sieben Jahrzehnte lang wurde hier Zeitungsgeschichte, aber auch regionale Wirtschaftsgeschichte geschrieben: Am Firmensitz der Rhein-Neckar-Zeitung und der früheren Druckerei Odenwälder in der Karl-Trunzer-Straße in Buchen wurden abertausende Artikel verfasst und Zeitungsseiten gebaut, Kunden beraten, Anzeigen gestaltet, Flyer entworfen und Heimatbücher gedruckt.

Doch das ist nun Geschichte: Der Verlag verkauft das weitläufige Areal zum Jahresende an die Volksbank Franken. Die RNZ wird in Buchen und in der Region aber weiterhin präsent sein: Die Redaktion und die Vertriebsabteilung ziehen am Donnerstag in neue Büroräume in der Vorstadtstraße.

"Eine Ära geht zu Ende", unterstreicht Verlegerin und Chefredakteurin Inge Höltzcke. Doch sie richtet den Blick zugleich nach vorne: "Für die Leser vor Ort zu sein, ist oberstes Ziel, besonders in schwierigen Zeiten."

Deshalb freut sie sich besonders, dass neue und schöne Arbeitsräume in der Vorstadtstraße gefunden wurden, wo die sechs Redakteure und Redakteurinnen die Lokalausgabe Buchen künftig gestalten. "Die regionale Berichterstattung liegt uns am Herzen", so Höltzcke, "und das soll auch in Zukunft so bleiben."

Auch interessant Umzug in Buchen: Die RNZ ist weiterhin vor Ort für ihre Leser präsent

Die Volksbank Franken erwirbt zum Jahreswechsel das benachbarte Gelände der Rhein-Neckar-Zeitung in der Karl-Trunzer-Straße. Foto: Andreas Hanel

1954 hatte die Rhein-Neckar-Zeitung die Druckerei Odenwälder übernommen und – unter Führung des späteren Herausgebers und Chefredakteurs Winfried Knorr – stetig ausgebaut und modernisiert. Die Zahl der Druckmaschinen stieg ebenso an, wie die der Beschäftigten.

Um mit der aufstrebenden Firmenentwicklung Schritt zu halten, wurde das Firmengebäude 1976 um einen großzügigen Neubau entlang der Walldürner Straße ergänzt. Knapp 70 Mitarbeiter wurden zu Hochzeiten in den 80er und 90er Jahren am Standort Buchen beschäftigt.

Auf diese goldenen Jahre für die Branche folgte ungefähr ab der Jahrtausendwende eine Zeit des Umbruchs, eingeleitet durch den technischen Fortschritt.

Unterstützende Arbeiten der Druckerei-Beschäftigten für die Tageszeitung, etwa beim Erfassen von Texten oder bei der Seitengestaltung, waren schon bald nicht mehr notwendig, da diese Prozesse entweder überflüssig wurden oder in die Redaktion verlegt werden konnten. ...