Haßmersheim. (gin/pm) Der Stromausfall in Haßmersheim am späten Samstagabend dauerte doch etwas länger an, als zunächst bekannt wurde. Die gute Nachricht: Der "Übeltäter" ist lokalisiert und wurde am heutigen Montag ausgebessert.

Wie der Verteilnetzbetreiber Netze BW auf RNZ-Anfrage mitteilte, wurde der Stromausfall durch einen Defekt an einem Mittelspannungskabel der Netze BW in der Mörikestraße ausgelöst. Ab 22.11 Uhr hatte daraufhin fast der ganze Hauptort Haßmersheim keinen Strom mehr. "Kurz darauf waren die Monteure des Netze BW-Störungsdienstes bereits vor Ort", heißt es vonseiten des Betreibers.

In Abstimmung mit der Netzleitstelle in Heilbronn hätten sie die Versorgung durch mehrere Schalthandlungen im örtlichen Mittelspannungsnetz schrittweise wieder hergestellt. In der Folge stand bei einem Großteil der Gemeinde der Strom ab 22.30 Uhr wieder zur Verfügung. Die restlichen Zuschaltungen erfolgten zwischen 23 und 23.46 Uhr.

Die genaue Schadensstelle wurde auf einem Firmengelände im Bereich Mörikestraße und Ehrenmalstraße lokalisiert und wurde inzwischen aufgegraben. Die Reparatur des defekten Kabels erfolgte im Laufe des heutigen Montags, sodass es bis zum Abend wieder in Betrieb genommen werden konnte.

Update: Montag, 1. August 2022, 15.30 Uhr