"Ich möchte, dass sich die Gemüter beruhigen", unterstreicht Burger im Gespräch mit der RNZ. Im IGO gebe es aktuell noch freie Flächen, und zudem gebe es in westlicher Richtung noch eine knapp drei Hektar große potenzielle Erweiterungsfläche (zwischen Bödigheimer Straße und Edeka/Reifen Scheuermann). Wenn die Stadt Buchen nun an ein eigenes Gewerbegebiet als ...

Buchen/Limbach/Mudau. (rüb) Ausgerechnet beim Festakt zum 25-jährigen Bestehen des Interkommunalen Gewerbeparks Odenwald (IGO) am Samstag wurde klar, dass bei den Entscheidungsträgern in den drei beteiligten Kommunen keine Einigkeit über die künftige Entwicklung des Gewerbeparks herrscht.

Dass alle Beteiligten in dieser Frage nicht immer einer Meinung sind, ist in der Natur der Sache begründet. Der grundlegende Zielkonflikt liegt nämlich auf der Hand: Betreibt eine Gemeinde ein eigenes Gewerbegebiet, fließt ihr die Gewerbesteuer komplett zu. Handelt es sich, wie beim IGO, um ein interkommunales, dann müssen die Einnahmen nach einem festgelegten Schlüssel geteilt werden. Zur Erinnerung: Buchen hält 60 Prozent der Anteile am Zweckverband, Limbach und Mudau je 20. Das heißt beispielsweise auch, dass die Stadt beim Umzug eines Buchener Unternehmens in den IGO fortan 40 Prozent der Gewerbesteuer dieser Firma "verliert".

Im konkreten Fall geht es um eine rund neun Hektar große Fläche nördlich des IGO, zwischen dem Gewerbegebiet und den Stadtwerken. "Es gab die Überlegung, den IGO dort in Richtung Stadtgebiet zu erweitern", erklärt Bürgermeister Roland Burger im Gespräch mit der RNZ, "es gab aber nie einen entsprechenden Beschluss."

Die Stadt habe die dortigen Flächen über Jahre erworben. Da Buchen selbst über keine eigenen freien Gewerbeflächen mehr verfüge – und es keine alternativen Flächen gebe –, sei vor gut einem Jahr die Idee aufgekommen, das Gelände als eigenes Gewerbegebiet zu entwickeln. "Darüber habe ich meine Bürgermeisterkollegen dann auch persönlich informiert", betont Burger. Im Januar habe der Gemeinderat dann einstimmig beschlossen, dass die Grundstücke dort für ein eigenes Gewerbegebiet der Stadt Verwendung finden sollen und nicht für eine IGO-Erweiterung. Dass dieser Beschluss in einer nichtöffentlichen Sitzung fiel, liege einzig und allein daran, dass Grundstücksangelegenheiten immer unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu behandeln seien. Auch über diesen Beschluss habe er die Bürgermeisterkollegen im Nachgang informiert.

So weit die Sicht der Stadt Buchen. Dass die Gemeinderäte und die Stadtverwaltung als Erstes die Interessen Buchens im Blick haben, ist natürlich legitim. Dennoch ist das Ganze in Mudau und Limbach sauer aufgestoßen, wie am Samstag deutlich wurde. Der Ärger ist aber noch nicht verraucht, wie die gemeinsame Stellungnahme der Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger (Mudau) und Thorsten Weber (Limbach) belegt, die sie der RNZ am Dienstag haben zukommen lassen:

Die Stellungnahme im Wortlaut: "Wir wollen dieses Thema nicht ausführlich in der Zeitung diskutieren, sondern werden diesen Punkt öffentlich in unseren nächsten Gemeinderatssitzungen im Oktober (Mudau: 12.10. und Limbach: 17.10.) diskutieren und erwarten zudem, dass es zeitnah in diesem Jahr noch eine Verbandsversammlung gibt, in der das Thema zum Tagesordnungspunkt ebenfalls in einer öffentlichen Sitzung gemacht wird. Anders als der Bürgermeister und der Gemeinderat der Stadt Buchen sehen wir keinen rechtlichen Grund, so etwas in einer nicht öffentlicher Sitzung zu behandeln – quasi als einen Beschluss im ,stillen Kämmerlein‘. In diesen Sitzungen werden wir auch unsere Argumente nochmals detailliert auf den Tisch bringen.

Aus unserer Sicht sind die vom Kollegen Burger in seinem Grußwort am Samstag genannten ,gewissen Irritationen‘ stark untertrieben. Mit dem Beschluss des Gemeinderates ist man in Buchen von den in der IGO-Verbandsversammlung immer klar definierten Zielen abgerückt, was wir aus unserer Sicht so nicht akzeptieren können und wollen. Partnerschaftliche und verlässliche Kooperation nach 25 Jahre erfolgreicher interkommunaler Zusammenarbeit im IGO, die von allen am Samstag ausdrücklich gelobt und hervorgehoben wurde, sieht für uns anders aus. Wir sehen hier einen klaren Vertrauensbruch und eine starke Beschädigung dieser interkommunalen Kooperation.

Weder wir noch unsere beiden Gemeinderäte sprechen der Stadt Buchen das Recht auf ein eigenes Gewerbegebiet ab. Allerdings war die Situation vor 25 Jahren zum Zeitpunkt der IGO-Gründung, als die Gründungsväter, die Bürgermeister Frank, Baumann und Schwender, bewusst den Weg zum gemeinsamen Gebiet gingen, keine wesentlich andere. Die Altbürgermeister Josef Frank und Wilhelm Schwender, die als geladene Gäste am Samstag von diesem ,Angriff‘ auf diese bisherige, erfolgreiche interkommunale Zusammenarbeit erstmals erfuhren, zeigten sich im persönlichen Gespräch mit uns übrigens ebenfalls geschockt und enttäuscht."