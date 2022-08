Die neue Mischung knüpft an alte Zeiten an

> Der Komiker und Blockflötist Gabor Vosteen hat eine Konzertshow kreiert, in der er Musik, Poesie und Comedy vereint. Sein Markenzeichen ist das einzigartige Spiel auf fünf Blockflöten gleichzeitig. "The Fluteman Show" ist ein nonverbales Comedy-Konzert mit Musik von Bach, Mozart, Paganini bis ...

> Das Ensemble Kroft hat einen ausgeprägten Sinn für Komik, Spontanität und Gefühl für Situationen. Im Kurzprogramm 2021 waren die Charakter-Akrobaten in Mosbach als Sicherheitsdienst beim Straßentheater aktiv. In diesem Jahr kommen sie mit ihrer Nummer "Blue Baby Blue", weil Deutschland zu wenig Babys hat!

Mosbach. (stm) Akrobatik, Schauspiel, Tanz, Musik, Komik und vieles mehr verwandeln am kommenden Sonntag, 4. September, die Mosbacher Innenstadt in ein großes Theater. Zum 29. Mal findet das Internationale Straßentheater statt. Neun Künstlergruppen aus den Niederlanden, Italien, Irland, Russland, der Ukraine und Deutschland präsentieren die unterschiedlichsten Facetten des zeitgenössischen Straßentheaters von 13.45 bis 18.30 Uhr. Auf dem Programm stehen 20 Aufführungen, welche in der Hauptstraße, auf dem Marktplatz und dem Château-Thierry-Platz sowie auf dem Parkdeck AWG, dem ModeMix-Parkplatz, An der Bachmühle und im Hospitalhof zu sehen sein werden. Jede Performance ist mehrfach zu sehen, sodass sich alle ihr Programm individuell zusammenstellen können.

> Die Band Blaas of Glory (Niederlande) ist ein witziger mobiler Act. Diese acht Rocker sind seit zehn Jahren unterwegs auf Europas besten Festivals jeder Größe und Art, ob Straßentheater, Pop, Rock oder Metal. Bewaffnet mit Sousaphon, Piccolo, Glockenspiel, Banjo, Akkordeon und mehrstimmigen Background-Harmonien machen sie jeden Song zu einem unerwarteten Erlebnis.

> Die Kompanie CircO ist eine Kompanie von zehn Hannoveraner Artisten und Bühnenkünstlern. Bei "Vom Hinfallen und Aufstehen" verschmelzen Akrobatik, Schauspiel, Tanz und (Live-)Musik zu einer artistischen Theaterperformance. Zentrales Bühnenelement ist ein eigens für die Kompanie entwickeltes Tetraeder aus Traversen.

> Hippana.Maleta ist eine deutsch-irische Kompanie, die Jonglage und Objektmanipulation als Grundlage verwendet, um Aspekte der menschlichen Existenz zu erforschen. Die Show "Tunnel" handelt von Träumen und Ambitionen zweier mit dem Wunsch, aus dem Tunnel aufzusteigen, zu feiern, einen Moment der Größe zu leben, sich zu opfern und akzeptiert zu werden.

> Responsive Round ist ein Kurzstück ohne Sprache. In einem Kreis bewegt sich Klub Girko mit balancierenden und fallenden Bambusstäben. "Responsive Round" löst die Grenzen zwischen Publikum und Darstellern auf und schafft ein Stück, das ohne Zuschauer nicht funktioniert. So wird jeder Zuschauer – irgendwie – zum Mitspieler.

> Knot on Hands ist ein Trio. In "Brace for Impact" suchen drei Akteure nach den Grenzen des Gleichgewichts. Dabei finden sie ganz neue Wege, sich vorwärts zu bewegen und durch den Raum zu reisen. Auf ihrem Trip erforschen sie die (Un-)Möglichkeiten des jeweils anderen und finden heraus, was es bedeutet, sein ganzes Gewicht in die Hände eines anderen zu legen.

> "Hold on" von Stefano Di Renzo ist eine Performance, in der Schwerkraft, Gegengewicht und Zentrifugalkraft auf die Probe gestellt werden. Bei der wortlosen Darbietung wirbeln Eimer herum, fliegen Becher und Bälle durch die Luft und werden Bretter zu Katapulten.

> Die Gruppe Tridiculous zeichnet sich durch geballte Kraft und Dynamik, Musikalität und eine gehörige Portion Humor aus – und alles zu einer untrennbaren Einheit verbunden. Die drei Multitalente verfügen über viele Fertigkeiten: Sie beherrschen Beatbox, Breakdance, Akrobatik und noch einiges mehr.

Info: Die Spielzeiten können dem Programmheft aus der Tourist-Information oder der Mosbacher-Sommer-Tafel vor dem Rathaus entnommen sowie unter www.mosbach.de heruntergeladen werden.