Die Einkaufspolitik der Stadtwerke bewähre sich in Zeiten der Krise. Die vertraglich bereits über drei Jahre erworbenen Strommengen zu den damals festgelegten Preisen kämen nun den Kunden zugute. Aktuelle Vergleiche für einen angenommenen Stromverbrauch von 2500 kWh pro Jahr ergeben bei den Stadtwerken Buchen einen monatlichen Abschlag von 74,13 Euro, während der nächst günstigere Anbieter bereits mit 147,15 Euro nahezu doppelt so teuer sei. (Quelle: Verivox Vergleichsportal am 23. Oktober; 2500 kWh Jahresverbrauch am Standort Buchen). Die Stadtwerke Buchen verzichteten bewusst ...

So entwickeln sich die Gaspreise in der Stadt

Buchen: So entwickeln sich die Gaspreise in der Stadt

Bürgermeister Roland Burger, Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtwerke, ergänzte, dass die Ampel 200 Milliarden Euro als Hilfe für die gestiegenen Energiepreise ins Schaufenster gestellt habe, deren Verteilung aber im Dunkel liege. Die unklare Umsetzung mit zeitlich knapp bemessenen Umsetzungsfristen mache es für die Energieversorger vor Ort schwierig, Fragen der Kunden zu beantworten. "Die Stadtwerke ducken sich nicht weg. Wir sind für unsere Kunden hier in der Region da", erläuterte Gruber die Unternehmensphilosophie. Die Stadtwerke bemühten sich, den Strompreis für alle auf einem bezahlbaren Niveau zu halten. "Wir haben 90 Prozent der Haushalte als Bestandskunden halten können, dies ist ein Pfund, mit dem wir verlässlicher kalkulieren und in mehreren Tranchen auf lange Jahre hinaus Strom am Terminmarkt zu festgelegten Preisen einkaufen können", so Abteilungsleiter Scholl zur Einkaufspolitik der Werke.

Buchen. (tn) Der CDU-Stadtverband tauschte sich bei seiner Vorstandssitzung mit Vertretern der Stadtwerke zur Energiepolitik aus. Mit Kritik an der Ampel-Regierung wurde nicht gespart: " Das Chaos der Ampel-Regierung in Berlin lässt eine aussagekräftige Veranstaltung zur Energiepolitik nicht zu , weil man den Menschen auf die offenen Fragen keine Antworten geben kann!" eröffnete Vorsitzender Ralf Schäfer die Sitzung mit Matthias Gruber, dem Geschäftsführer der Stadtwerke, und dem verantwortlichen Abteilungsleiter Clemens Scholl.

Buchen. (tn) Der CDU-Stadtverband tauschte sich bei seiner Vorstandssitzung mit Vertretern der Stadtwerke zur Energiepolitik aus. Mit Kritik an der Ampel-Regierung wurde nicht gespart: "Das Chaos der Ampel-Regierung in Berlin lässt eine aussagekräftige Veranstaltung zur Energiepolitik nicht zu, weil man den Menschen auf die offenen Fragen keine Antworten geben kann!" eröffnete Vorsitzender Ralf Schäfer die Sitzung mit Matthias Gruber, dem Geschäftsführer der Stadtwerke, und dem verantwortlichen Abteilungsleiter Clemens Scholl.

Bürgermeister Roland Burger, Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtwerke, ergänzte, dass die Ampel 200 Milliarden Euro als Hilfe für die gestiegenen Energiepreise ins Schaufenster gestellt habe, deren Verteilung aber im Dunkel liege. Die unklare Umsetzung mit zeitlich knapp bemessenen Umsetzungsfristen mache es für die Energieversorger vor Ort schwierig, Fragen der Kunden zu beantworten. "Die Stadtwerke ducken sich nicht weg. Wir sind für unsere Kunden hier in der Region da", erläuterte Gruber die Unternehmensphilosophie. Die Stadtwerke bemühten sich, den Strompreis für alle auf einem bezahlbaren Niveau zu halten. "Wir haben 90 Prozent der Haushalte als Bestandskunden halten können, dies ist ein Pfund, mit dem wir verlässlicher kalkulieren und in mehreren Tranchen auf lange Jahre hinaus Strom am Terminmarkt zu festgelegten Preisen einkaufen können", so Abteilungsleiter Scholl zur Einkaufspolitik der Werke.

"Wir wissen durch unsere Kundenbindung ziemlich genau, welche Strommenge wir voraussichtlich zu einem bestimmten Termin brauchen werden, sodass wir langfristig Verträge eingehen können und nur geringere Anteile am Spotmarkt zu tagesaktuellen Preisen zukaufen müssen bzw. verkaufen können."

Die Einkaufspolitik der Stadtwerke bewähre sich in Zeiten der Krise. Die vertraglich bereits über drei Jahre erworbenen Strommengen zu den damals festgelegten Preisen kämen nun den Kunden zugute. Aktuelle Vergleiche für einen angenommenen Stromverbrauch von 2500 kWh pro Jahr ergeben bei den Stadtwerken Buchen einen monatlichen Abschlag von 74,13 Euro, während der nächst günstigere Anbieter bereits mit 147,15 Euro nahezu doppelt so teuer sei. (Quelle: Verivox Vergleichsportal am 23. Oktober; 2500 kWh Jahresverbrauch am Standort Buchen). Die Stadtwerke Buchen verzichteten bewusst auf die möglichen, kurzfristigen Gewinnsteigerungen, um die Belastungen für die Menschen in der Region niedrig zu halten und ihren Teil der Daseinsvorsorge zu leisten.

Hier zahle sich aus, dass mit 75 Prozent die Stadt Buchen über ihren Eigenbetrieb Hauptanteilseigner der Stadtwerke sei. Natürlich würden sich die steigenden Beschaffungskosten längerfristig auch auf den Energiepreis in Buchen auswirken, schließlich müsste das Stromnetz unterhalten und die Löhne der Mitarbeitenden bezahlt werden. Vernünftige und kluge Einkaufspolitik sei hier gefragt. Wohin die Reise preislich langfristig gehen wird, sei eine der vielen offenen Fragen. Sicher sei, dass es aufgrund der großen Volatilität des Marktes öfter zu Preisanpassungen in beide Richtungen kommen würde.

Wie sicher ist die Gasversorgung? "Allein aus technischen Gründen ist die Gasversorgung sensibel", so Matthias Gruber, da ein "Leerlaufen" der Gasleitungen vermieden werden muss. Das Wiederbefüllen könne bis zu mehreren Monaten dauern, da das System keine "Luft in den Leitungen" verträgt. Die Befüllung der deutschen Gasspeicher habe beim knappen Erdgasangebot zu den exorbitanten Preisen im Sommer und Herbst geführt. Trotz der Füllung der Speicher müsse nach Berechnungen der Bundesnetzagentur der Gasverbrauch um 20 Prozent reduziert werden. Wenn das nicht gelinge oder der Winter sehr kalt werde, werde es im Januar/Februar eine Mangellage geben und die Bundesnetzagentur müsse Kunden abschalten, befürchtet Geschäftsführer Gruber.

Um dies zu vermeiden, sei Energiesparen angesagt. Dies geschehe auch durch das Sparen von Strom. In Deutschland werde die Spitzenlast des Stromverbrauchs durch Gaskraftwerke erzeugt. Jeder Kubikmeter Gas, der nicht in Strom aufgehe, sorge dafür, dass die gespeicherte Menge Gas länger ausreiche. Sollte das Gas nicht ausreichen, werden die Übertragungsnetzbetreiber gezwungen sein, temporäre Stromabschaltungen vorzunehmen. Es sei vorgesehen, für einige Stunden in Teilbereichen des Landes in einem rollierenden System angekündigt, den Strom abzustellen, da dann Gaskraftwerke nicht mehr betrieben werden könnten. Dies bedeute, dass in dieser Zeitspanne weder Heizung noch Licht, aber auch keine Ampeln und Kühlanlagen funktionieren werden.