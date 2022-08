Kleiner Odenwald. (gin/bx) Gleich zwei Kabelfehler hielten am Donnerstag den Stromanbieter EnBW im Kleinen Odenwald auf Trab – Schwarzach, Aglasterhausen und Neunkirchen waren ohne Strom.

Es begann damit, dass die Gemeinde Schwarzach dem Energiebetrieb gemeldet hatte, dass in mehreren Straßen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Beleuchtung ausgefallen war. Spekulationen in den sozialen Medien, ob dahinter ein umweltschützerischer Gedanke stecken könnte, wies Schwarzachs Hauptamtsleiter Andreas Zettl auf Nachfrage der Rhein-Neckar-Zeitung am Donnerstag zurück. Es handle sich um einen technischen Defekt, die EnBW habe Abhilfe versprochen.

Von deren Seite hieß es am Donnerstag, kurz vor 14 Uhr, dass man über das Problem informiert sei und daran arbeite. Nach Angaben der Pressestelle seien diese Arbeiten auch schon fortgeschritten gewesen – als plötzlich in Schwarzach, Aglasterhausen und Neunkirchen der Strom ganz weg war. "Das eine hatte mit dem anderen nichts zu tun", erklärte die Sprecherin auf RNZ-Anfrage. So etwas sei extrem selten.

Da für den Stromanbieter die Störungsbehebung Vorrang hatte, um die Versorgung aller Gemeinden so schnell wie möglich wiederherzustellen, fuhren die Arbeiter direkt zum nächsten Einsatzort. Zunächst wurde ein Erdkabeldefekt in Aglasterhausen festgestellt, ein Folgefehler auf der Kabelstrecke – in Breitenbronn – tat sein Übriges, um den Kleinen Odenwald kurzfristig vom Netz zu nehmen.

Nach Angaben der EnBW konnte die Stromversorgung der drei Gemeinden noch am späten Nachmittag wiederhergestellt werden. Der Erdkabeldefekt auf einer anderen Spannungsebene, der für die nächtlichen Lichtausfälle gesorgt hatte, wurde wieder angegangen. Bei Redaktionsschluss liefen die Arbeiten noch, der Stromanbieter zeigte sich aber zuversichtlich, den Fehler rasch beheben zu können.

Donnerstag, 25. August 2022, 17.43 Uhr

