Osterburken. (pm) Trapper, Indianer, Soldaten und jede Menge Westernfreunde halten wieder Einzug in "Roschal-City". Das 40. Internationale Vorderlader- und Westernwaffenschießen, verbunden mit dem Schützenfest, findet von Freitag, 24., bis Montag, 27. Juni, auf dem Gelände des KK-Schützenvereins Osterburken 1876 statt.

Über den Zeitraum der Veranstaltung werden in verschiedenen Wettbewerben mit Western-, Unterhebel- und Vorderladerwaffen u. a. auf Bärenscheiben, Wurfscheiben und laufende Büffel geschossen. Weiterhin können sich am Samstag ab 9 Uhr Interessierte auf einem Bogen-Parcour sowie ab 14 Uhr beim Trapperlauf nach historischem Vorbild messen.

Vor der Kulisse im Westernflair, den Indianertipis und Trapperlodgen wird täglich mehrfach ein Böller- und Kanonensalut durchgeführt. Außerdem wird für die Bevölkerung ein Luftgewehrschießen für Einzelstarter und Mannschaften um attraktive Siegerpreise angeboten. Aktive Schützen sind beim Preisschießen ausgeschlossen.

Des Weiteren wird am Sonntag von 10 bis 14 Uhr Bogenschießen für die Bevölkerung sowie für die kleinen Gäste von 13 bis 16 Uhr Pony-Reiten angeboten. Für das leibliche Wohl ist im Festzelt gesorgt.

Als musikalische Unterhaltung gibt es am Freitag ab 19.30 Uhr Countrymusik von "Old H.A.G.", am Samstag spielt ab 19.30 Uhr die "Flat Iron Band".