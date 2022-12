Erwin Rimbach vom VdK Ortsverband in Hirschhorn betont den sofortigen Rechtsbeistand für neue Mitglieder. Der Vorsitzende zählt 125 Mitglieder in Hirschhorn. Die ähnlichen und gemeinsamen Aktivitäten wie in und mit Eberbach seien "richtig schön. Die meisten Personen kommen zu uns, wenn die ersten Wehwehchen bleiben oder der Ruhestand naht. Das ist zu spät", findet Rimbach. Mal reinschnuppern ins gesellige Beisammensein kann man in Hirschhorn am 17. Dezember zur Weihnachtsfeier. Sie beginnt um 14.30 Uhr in der " Goldenen Pfanne " (bitte anmelden unter Telefon 06272/3696). ...

Der mehr als 75 Jahre bestehende Ortsverband Eberbach zählt laut Vorsitzendem Rudi Kößler 330 Mitglieder, für die stets ein Jahresprogramm mit Ausflügen, Festen, Vortragsabenden und weiteren Aktivitäten organisiert wird. Am dritten Advent wird traditionell zur Weihnachtsfeier eingeladen. Sie beginnt am 11. Dezember um 15 Uhr im Restaurant " Am Leopoldsplatz ".

VdK. Viele Menschen verbinden mit dieser Abkürzung Hilfe für sozial benachteiligte Kriegsopfer . Doch seit seiner Gründung nach dem Zweiten Weltkrieg ist daraus der " Sozialverband VdK e.V ." gewachsen. Parteipolitisch und konfessionell neutral sowie finanziell unabhängig, kämpft er für soziale Gerechtigkeit und Gleichstellung. Ein Ziel ist die soziale Sicherheit für alle. Deutschlandweit vertritt der VdK mehr als zwei Millionen Mitglieder, rund 60 000 Menschen engagieren sich ehrenamtlich. So auch in den Ortsverbänden Eberbach, Hirschhorn und Schönbrunn.

Von Carmen Oesterreich

Schönbrunn. "Die Vorweihnachtszeit ist eine schwierige Zeit für einen Wechsel", sagt Kirsten Trampusch, berufstätige Mutter von sechs Kindern und jüngst zur Vorsitzenden des VdK- Ortsverbands Schönbrunn gewählt. Private und ehrenamtliche "Verpflichtungen" häuften sich, und "meine ehrenamtliche Arbeit nehme ich nicht auf die leichte Schulter". Orientierung und Pläne fürs kommende Jahr stehen an.

In der Gemeinde Schönbrunn engagiert sich der VdK-Ortsverband – nicht nur – für 223 Mitglieder. Insgesamt profitiert jeder vom Erfolg der Ortsverbände, deren beharrliches Engagement sich letztlich auch in der sozial relevanten Gesetzgebung niederschlägt.

Nun gibt es im Ortsverband Schönbrunn nach 15 Jahren engagierter Leitung durch Gudrun Hildenbrand einen Generationswechsel im Vorstand. Die Vorsitzende Kirsten Trampusch wird von Susanne Scheepers als Zweite Vorsitzende unterstützt. Sie erklärt die Schwerpunkte ihrer Arbeit: "Der Sozialverband VdK ist ein Verein, welcher sich gerade in schwierigen Situationen für die Menschen einsetzt. Egal, ob es einzelne Personen oder ganze Gruppen betrifft. Selbst wenn man noch kein Mitglied ist, kann man sich von uns beraten lassen. Sollte sich die Lebenssituation durch Unfall oder Krankheit gravierend verändern, ist der VdK an der Seite, um Verbesserungen im Alltag und Beruf zu unterstützen. Ist die Krankenkasse nicht bereit, die Kosten zu übernehmen, kann der Sozialverband Widerspruch einlegen."

Rund zwanzig Anfragen zur Pflegestufe, Schwerbehinderung, Erwerbsminderungsrente oder Hilfe bei Rentenanträgen werden im Jahr an den Ortsverband Schönbrunn gerichtet. Wird mehr als Hilfe beim Ausfüllen von Formularen oder allgemeine Beratung benötigt, vermitteln die Ansprechpartnerinnen an ausgebildete Rechtsberater in Mosbach oder Heidelberg.

"Dadurch, dass Schönbrunn eine kleine Gemeinde ist und sich viele untereinander kennen, ist die Hemmschwelle, bei uns anzufragen, gering oder sogar nicht mehr vorhanden", hebt Scheepers die Stärken des Ortsverbands hervor. Ähnlich sieht es Kirsten Trampusch: "Kurze Dienstwege über den Gartenzaun" und "die Tatsache, dass in jedem Ortsteil der Gemeinde mindestens ein Vorstandsmitglied aktiv ist", begrüßt sie sehr. Sehr dankbar ist Trampusch dem ehemaligen Vorstand und besonders Gudrun Hildenbrand: "Meine Vorgängerin hat das immer toll gemacht. Sie stand auch unserer Familie mit Rat und Tat zur Seite, und auch jetzt kann ich sie bei meinen Fragen zum Vorstandswechsel jederzeit anrufen."

Bürgermeister Jan Frey sowie Ortfried Bracht vom VdK -Ortsverband Schönbrunn bedankten sich während der Mitgliederversammlung ebenfalls für die stets sehr gute Zusammenarbeit mit dem gesamten Vorstand und besonders für das große Engagement der früheren Vorsitzenden, die aus privaten Gründen nicht mehr kandidieren wollte. Auch nicht mehr zur Wahl in den bisher besetzten Positionen traten die 2. Vorsitzende Margit Kramer, Schriftführerin Gaby Roncone-Höchel sowie die beiden Beisitzer Katharina Ziegler und Karl Straub an.

In ihrem Rückblick auf die vergangenen zwei Jahre, in denen wegen Corona keine Jahreshauptversammlungen und nur wenige Aktionen möglich waren, nannte Gudrun Hildenbrand die Teilnahme am Ferienprogramm und ein Sommerfest an der Heimatwiesenhütte. Der Ortsverband hat zudem 500 Euro an die Opfer im Ahrtal gespendet.

Walter Seel, Kassier vom VdK-Kreisverband Heidelberg, verlas die zwanzig zu ehrenden Mitglieder. Drei anwesenden Mitgliedern überreichte er Urkunden und Präsente. Beate Wesch wurde für 25 Jahre, Liane Winterbauer und Ulrike Heiß wurden für je zehn Jahre Mitgliedschaft geehrt.

Neben den genannten Vorsitzenden wurden in den Vorstand folgende Mitglieder gewählt: Birgit Bracht (Kassiererin), Claudia Lemberger (Schriftführerin und Frauenbeauftragte) sowie Gudrun Hildenbrand, Sybille Lischke, Ulrike Heiß, Liane Winterbauer, Gaby Roncone-Höchel und Ortfried Bracht als Beisitzer.

Anschließend ging es an die Arbeit. Soziale Themen in Schönbrunn wurden angesprochen. Besonders bedauert wurde, dass das Bürgermobil mangels ehrenamtlicher Fahrer ausbleibt. Sybille Lischke böte Bastelstunden an, sucht dafür jedoch einen Raum. Keine Weihnachtsfeier, sondern eine Winterfeier plant der Ortsverband für den 15. Januar um 12 Uhr in der Odenwaldstube in Haag.