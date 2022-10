Mosbach-Neckarelz. (cka) Darüber, dass es weitergeht, freuen sich alle Beteiligten (Dieter Mehl, Doris Sauer und Michael Mehl) und wohl auch viele Neckarelzer: Die Metzgerei Sauer, die Alfred und Doris Sauer vor fast 40 Jahren am Marktplatz in der Martin-Luther-Straße von seinen Eltern übernahmen, wurde im August altersbedingt aufgegeben.

Am morgigen Donnerstag erfolgt nun die Neueröffnung durch die Dallauer Metzgerei Mehl, die seit 2011 in dritter Generation von Michael Mehl geführt wird. Seniorchef Dieter Mehl verbindet gute Erinnerungen mit der Metzgerei Sauer: 1971 absolvierte er in der Wurstküche des Betriebes den praktischen Teil seiner Gesellenprüfung.