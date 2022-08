Vor dem Museum sammelten sich auch die Sommertourer und bestaunten erst einmal den eigentlich so gar nicht heimischen Oleander. "So viele Blüten wie dieses Jahr hatte er noch nie", berichtete der Burgherr. Überhaupt habe man durch die Witterung dieses Jahr eine ganz andere Vegetation. "Gegossen haben wir diesen Sommer an der oberen Burg nur zweimal", verriet von Gemmingen-Hornberg. Man wolle damit bezwecken, dass die Pflanzen tiefere Wurzeln ausbilden und so beständiger werden.

Historie und Pflanzen gehen auf der Burg Hornberg miteinander einher. Nicht nur der erst vor wenigen Jahren angelegte Burgkapellen-Kräutergarten zeugt von dieser Symbiose. Auch im Burgmuseum gibt es ein Novum: Hier können die Besucherinnen und Besucher nun virtuell in dem 350 Seiten starken "Hortus Eystettensis", einem Pflanzenbuch von 1613, schmökern, ohne dem Buch zu schaden – einfach am Bildschirm.

Neckarzimmern. Was man heute als "die Burg Hornberg" kennt, die sich über Neckarzimmern erhebt, waren ursprünglich einmal zwei Burgen. Die untere und die obere. Erst im 15. Jahrhundert wurden die beiden Anlagen durch eine gemeinsame Mauer zusammengefasst, ließ Burgherr Dajo von Gemmingen-Hornberg die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der achten RNZ-Sommertour gleich zu Anfang der Führung wissen. Auch hier wurden zwei zusammengehörige Komplexe zu einem zusammengefasst – eine Sommertour, zwei Führungen. Denn während der Burgherr durch die alten Gemäuer leitete, Wehranlagen demonstrierte und ein wenig aus dem Familien-Nähkästchen plauderte, entführte Kräuterexpertin Ingrid Hagner die RNZ-Leser in die weite Welt der Kräuterkunde .

Von Noemi Girgla

Obwohl kein Kraut und nicht heimisch, hatte Ingrid Hagner zum Oleander gleich eine Geschichte parat: "Der ist hochgiftig und Napoleons Truppen zum Verhängnis geworden. Die kamen nämlich darauf, aus seinem Holz Fleischspieße zu machen. Gestorben sind nicht gleich alle, kampffähig waren sie aber auch nicht mehr ..." Mit dem Paracelsus-Zitat "Ein jedes Ding ist heilig, ein jedes Ding ist Gift – es kommt auf die Dosierung an", ging es dann Schritt für Schritt hinauf zur Burg des alten Götz von Berlichingen. Und das war wörtlich zu nehmen, fand Ingrid Hagner doch alle paar Meter, vom Museum bis zum oberen Parkplatz, ein neues Pflänzchen, über das es sich zu berichten lohnte. "Schauen Sie, wo Sie laufen, treten Sie Ihre Heilkräuter nicht mit Füßen", mahnte sie mit einem Augenzwinkern. Denn gerade bei längeren Touren lohne es sich, auch die Wirkung des Breitwegerich zu kennen. Der hilft nämlich nicht nur bei Stichen, sondern ist auch das Blasenpflaster der Natur.

Kurz vor der 500 Jahre alten Eibe, die bis tief über die Burgmauer hängt, entdeckte ein RNZ-Leser den Spottstein nahe den Schießscharten. "Nur ein Drittel der Burg diente als Wohnbereich", ließ Dajo von Gemmingen-Hornberg die Gäste wissen und erklärte die beispielhafte Wehranlage der Burg. Spottsteine sollten Angreifer verhöhnen, die versuchten, die Anlage einzunehmen. "Es gibt sie als Fratzen, aber manchmal auch als blankes Gesäß", berichtete von Gemmingen-Hornberg. Einen solchen gebe es auf dieser Anlage aber nicht. "Wir hatten hier Götz von Berlichingen, das hat gereicht", spielte er auf das bekannte Zitat des Mannes mit der eisernen Hand an.

Herrschte im Vorfeld der Sommertour doch eine gewisse Besorgnis, wie viele Kräuter man bei der seit Wochen anhaltenenden Trockenheit tatsächlich noch sehen würde, warteten die alten Mauern mit grünen und blühenden Überraschungen auf. "Vielleicht sollte man doch mehr auf heimische Pflanzen setzen", meinte Ingrid Hagner und bemerkte, dass gerade die Mauerkräuter gut mit der wenigen Feuchtigkeit zurechtkämen. "Da sieht man, was die Pflanzen für eine Kraft haben".

Um die Sommertourer vor der Dehydration zu bewahren, hatte Hagner, unterstützt von ihrer Schwiegertochter Marie Hagner, eine Wiesenlimonade für die Gäste vorbereitet. Nuancen von Rose, Nachtkerze, Labkraut, Gundermann, Salbei und Holunder entwickelten sich an den schon leicht trockenen Gaumen. "Und Rosmarin ist auch dabei. Damit Sie mir alle wach bleiben", verriet die Kräuterexpertin, während sie über das "verkannte Kräutlein", die Brennnessel, sprach. "Die kostet ja nichts – und was nichts kostet, ist nichts wert", spielte sie auf importierte "Superfoods" an.

Dass Nelkenwurz aber nicht nur gegen Zahnschmerzen hilft, sondern auch zur Belustigung in Kindertagen beitragen kann, verdeutlichte der Burgherr: "Die Samen haben wir uns immer gegenseitig hinten in den Hemdkragen gesteckt – das war ein klasse Juckpulver." Und das, obwohl das unscheinbare Pflänzchen mit der überraschenden Heilwirkung doch von den Benediktinern als "Heil aller Schäden" bezeichnet wurde, erläuterte Hagner.

Bevor es aber von der Außenmauer ins Innere der Burg ging, stoppte die Kräuterfrau ausgerechnet an den Wandermarkierungen am Tor. Nicht etwa, weil sie in Richtung Neckarsteig oder Limesweg aufbrechen wollte, sondern weil der Beifuß dort an sehr passender Stelle wuchs. "Wenn man sich den ans Bein bindet, legt man den Weg leichten Fußes zurück", wies sie auf einen alten Volksglauben hin. Und wo ist so ein kleiner Helfer besser platziert, als an Wanderwegen ...

Gemächlich an Natterkopf und Glaskraut vorbei, ging es von der Wehranlage in den ehemaligen Wohntrakt, entlang an sehr viel Efeu. "Das Problem damit ist, dass er sich in die Mauerfugen setzt und den Mörtel dort in Erde verwandelt", erklärte der Burgherr. Daher müssten die Fugen alle paar Generationen mal ausgebessert werden. So geschehen erst kürzlich im Zuge großer Restaurationsarbeiten. "Sonst kann der Efeu mit der Zeit eine ganze Burg zu Fall bringen", meinte Dajo von Gemmingen-Hornberg.

In einer Ecke der Burg, neben einer großen Distel, fand Ingrid Hagner dann ein Kräutlein, das sie etwas weiter ausholen ließ: "Das ist Ziest, der findet in Büchern kaum Beachtung, momentan wird aber verstärkt zu seinen Wirkungen geforscht. Hildegard von Bingen hat aber schon einiges über ihn verraten." So heißt es laut Hagner bei der berühmten Benediktinerin, dass wer unter Blödheit leide, sich Ziest aufs Herz binden solle, und die Blödheit würde weichen. "Was für eine sie meint und wie lange die Pflanze am Körper bleiben muss, hat sie aber leider nicht erwähnt", gab die Kräuterexpertin zum Besten.

Dass jedes Kräutlein seine eigene Geschichte hat, ob medizinisch nützlich oder tief im Volksglauben verwurzelt, wurde von Meter zu Meter deutlicher. So lernten die Sommertourer, dass man früher Flockenblumen in die Kleider junger Mädchen einnähte, "damit die nicht jeden Quatsch glauben, den junge Männer ihnen erzählen", dass der Holunder die Pflanze der Frau Holle ist und zeitweilig von der Kirche verteufelt wurde, oder dass Herzgespann älteren Menschen hilft, die einen Druck auf der Brust verspüren.

Im eigentlichen Burgkapellen-Kräutergarten angekommen, vorbei am bitter-süßen Nachtschatten, eröffnete sich ein beeindruckender Anblick. "Die Königskerzen sind dieses Jahr eine Wucht", bekräftigte Ingrid Hagner, als sie neben den meterhohen Gewächsen stand, und ein paar ihrer Samen auf der Handfläche präsentierte. Überhaupt sei momentan die Sammelphase für Kräuter, berichtete die Expertin. Diese beginne traditionell zu Mariä Himmelfahrt und gehe etwa bis zum 15. September. "Denn jetzt haben die Pflanzen ihre höchste Heilkraft", leitete Hagner zur Tradition des Kräuterbuschen-Bindens über: "Früher band man die Heilkräuter zusammen, damit man im Winter etwas hatte, wenn man krank wurde", gab sie Einblick in alte Traditionen und erläuterte die Anwendung der Wilden Möhre in der Frauenheilkunde.

Der schon angesprochene Holunder sollte den (ersten) Abschluss der Tour liefern. Hier erzählte Ingrid Hagner eine alte Sage, die beschreibt, wie Frau Holle die Pflanze mit all ihren nützlichen Eigenschaften ausstatte – schließlich wollte der Holunder so gerne von den Menschen gemocht werden. "In jede Burg gehört ein Holunder", stellte Hagner fest und erläuterte, dass es früher unter Strafe stand, der heiligen Pflanze zu schaden. "Dieses Jahr waren die Holunderbeeren sehr üppig, sind aber leider am Strauch vertrocknet", erzählte die Kräuterfrau von ihrem eigenen Gewächs. Dennoch habe sie Likör daraus gemacht, wenn auch weniger als in den vergangenen Jahren. "Den muss man diesmal eben mit Verstand trinken", schmunzelte sie.

Probieren durfte den raren Tropfen dann aber doch jeder Sommertour-Teilnehmer noch beim (richtigen) Abschluss der Führung(en). Auf dem oberen Parkplatz hatte Marie Hagner ein kleines Tischchen aufgebaut, und ließ Gäste wie Burgherren probieren. Auch warum Ingrid Hagner eine ganz besondere Kette nicht mitgenommen hatte, eröffnete sie noch: "Die Wurzel des Fingerkrauts wirkt, als Talisman getragen, gegen Mobbing." Das funktioniere auch tatsächlich, berichtete sie und erzählte eine humoristische Anekdote einer eher zähen Fortbildung, die dank der Kette doch noch zu einer lustigen Runde wurde. "Heute habe ich sie aber zu Hause gelassen. Die RNZ bringt mir immer so nette Leute mit, da dachte ich, dass ich sie nicht brauche", rundete sie die Tour ab.