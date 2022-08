Mosbach. (RNZ) Wer noch nicht dabei war, kann jetzt noch ganz spontan zusteigen; Bei drei Stationen der RNZ-Sommertour gibt es noch freie Plätze. Von Wanderungen im Wald über den Streifzug durch Streuobstwiesen bis hin zum Golfplatz reicht dabei der Tour-Fahrplan, für jeden Geschmack dürfte also noch was dabei sein.

> Walderlebnisse: An Tour Nr. 9 – "Unterwegs im Wald durchs Triezenbachtal" – können (anders als ursprünglich angekündigt) auch Erwachsene teilnehmen. So kann auch der erfahrenste Waldspaziergänger noch neue Facetten des Waldes entdecken, viel über seine Bewohner erfahren, "Wurzelino" und den "Dicken Willi" kennenlernen. Treffpunkt ist am 25. August der Spielplatz am Krähenwald.

> Im Spiel: Wer spielerisch an der frischen Luft eine interessante Zeit verbringen will, ist genau richtig bei der Tour Nr. 10 – "Der Mudauer Golfplatz stellt sich vor". Der Golfclub Mudau liegt mitten im Naturpark Neckar-Odenwald und wurde in den letzten Monaten erneuert. Zu den neuen Angeboten gehören Indoorgolf, Fußballgolf und Tennisgolf. Bei einer Führung auf der Anlage und dem abschließenden Abschlagen und Putten bietet diese Tour ein abwechslungsreiches Programm. Am 31. August geht’s von 14 bis 17 Uhr auf den Platz.

> Streifzug mit Genuss: Wer auf die spielerischen Aspekte verzichten kann, darf sich auf Tour durch die Streuobstwiesen begeben. Bei der Sommertour Nr. 11 – "Streifzug über eine Streuobstwiese" – stellt Streuobstpädagogin Monika Frisch verschiedene Sorten vor und erläutert dazu die jeweiligen Eigenschaften und Verwendungen. Nicht fehlen darf dabei natürlich auch eine Verkostung, die den Streifzug abrundet. Am 11. September, ab 17 Uhr, erfahren die Besucher mehr darüber, was früher zu jedem Bauernhof dazugehörte.

Info: Anmeldeschluss für die Tour Nr. 9 ist Dienstag, 23. August, 12 Uhr. Für die Touren Nr. 10 und Nr. 11 ist der Anmeldeschluss am Donnerstag, 25. August, 12 Uhr. Alle Anmeldungen bitte per E-Mail an red-buchen@rnz.de.