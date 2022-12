Was auf den ersten Blick als klassische Heiligenvita daherkommt, entpuppt sich bei näherer Betrachtung als eine viel ältere Erzählung. Die Seislers vermuten, dass Notburga in der Urfassung der Geschichte noch eine heidnische Priesterin oder gar Gottheit gewesen sein könnte, die mit einem unrechtmäßigen Anwärter verheiratet werden sollte.

"Kaum eine Sage zeigt uns so deutlich auf, woher wir kommen und wie sich Erzählungen den jeweiligen Vorstellungen der Bevölkerung angepasst haben", ist Peter Seisler überzeugt. Er und seine Frau Miriam haben zahlreiche Sagen in ihrem Buch "Sagen und Legenden aus dem Odenwald" zusammengetragen.

Notburga flieht, wobei ihr ein weißer Hirsch hilft, und versteckt sich in einer Höhle. Als ihr Vater sie findet, leistet sie Widerstand, bis er ihr aus Versehen den Arm ausreißt. Dass ihr eine Schlange zu Hilfe kommt und sie heilt, erachtet der König als ein Wunder, das ihn so beeindruckt, dass er sich schließlich taufen lässt. Nach Notburgas Tod ziehen weiße Stiere ihren Leichnam auf einem Karren an die Stelle, an der bis heute eine ihr geweihte Kirche steht.

Hochhausen. Die Sage der heiligen Notburga, die bei Hochhausen angesiedelt ist, dürfte im Neckar-Odenwald-Kreis wohl eine der bekanntesten Legenden sein. Der heidnische König will seine bereits getaufte Tochter zur Heirat mit einem Nicht-Christen zwingen.

Erschienen ist es dieses Jahr im Regionalia-Verlag. Gemeinsam mit der RNZ begibt sich das Ehepaar auf die Spurensuche nach dem Funken Wahrheit, der in der Sage stecken könnte – oder im Fall von Notburga auf eine Zeitreise von der Jungsteinzeit über das Kelten- und Germanentum bis hin zur relativ späten Christianisierung im Odenwald.

"Heute ist der Makel des Mannes, dass er kein Christ war. Vermutlich war es aber ursprünglich eine Charakterschwäche", mutmaßt Peter Seisler. In Kulturen, die weit vor dem Christentum anzusiedeln sind, habe es nämlich etwas gegeben, das als "Große Ehe" bezeichnet wird.

"Dabei wurde beispielsweise eine Priesterin mit einem angehenden Herrscher verheiratet, um diesen zu legitimieren. Später, in christlichen Zeiten, wurde daraus dann irgendwann der ,König von Gottes Gnaden’."

Auch zahlreiche Symbole, die in der Legende auftauchen, weisen auf einen anderen Kulturkreis hin. "Sie kommen aus der keltisch-germanischen Tradition und wurden glücklicherweise durch die irische Mythologie verschriftlicht", wissen die Seislers.

Doch was hat Irland mit dem Odenwald zu tun? "Diejenigen, die den Germanen bei uns, also den Franken, die sich am Neckar ausgebreitet hatten, das Christentum brachten, waren irische und schottische Mönche. Sie kannten die Erzähltraditionen natürlich und brachten sie auch mit her", erklärt Peter Seisler. Kein Wunder also, dass diese Motive, als die Sage erstmals aufgeschrieben wurde, mit in die Texte einflossen.

"Gerade die Farbe Weiß, mit der die Tiere in der Legende beschrieben werden, ist in der irischen Mythologie immer ein Hinweis auf Wesen aus einer anderen Welt", nennt Miriam Seisler Details. Interessant findet sie auch die Auswahl der tierischen Weggefährten.

"Während der Hirsch, eines der archaischsten Tiersymbole in Mitteleuropa, das bis zu den Höhlenmalereien zurückverfolgt werden kann, klar für das Männliche steht, verkörpert die Schlange die Weiblichkeit. Sie steht aber auch schon seit Urzeiten für Heilung. Bis heute sieht man an Apotheken ja den Äskulapstab, den Schlangenstab", führt sie aus.

Zu den weißen Stieren, die den Leichenwagen ziehen, haben die Seislers ebenfalls eine Parallele gefunden – diesmal nicht bei irischen Mönchen, sondern beim römischen Geschichtsschreiber Tacitus. "Er beschreibt einen Umzug zu Ehren der germanischen Göttin Nerthus, bei dem ein Wagen von Rindern gezogen wird." Nerthus selbst bezeichnet Tacitus auch als Mutter Erde. Eine Parallele zu der Höhle, in die sich Notburga flüchtet?

Peter Seisler glaubt, dass die Beschreibung des Karrens auch einen historischen Kern haben könnte. "Wagenbestattungen sind in der Archäologie bekannt. Es gab sie aber wohl nicht nur in Skandinavien. Ganz in unsrer Nähe, bei Mörtelstein in Richtung Breitenbronn, wurde in den 1920er-Jahren ein Hügelgrab ausgegraben, in dem sich eine Radnabe fand."

Dennoch ist natürlich auch die Christianisierung in der Heiligenvita nicht zu vernachlässigen. "Man kann bei der Notburga wunderbar beobachten, wie die heidnischen Legenden nach und nach christlich eingefärbt wurden. Nur so konnten sie, wenn auch verändert, die Zeit überdauern und sind bis heute erhalten geblieben", sind sich die Seislers einig.

Der Odenwald sei erst recht spät, im Lauf des 7. Jahrhunderts, christianisiert worden. "Auch das ist in der Notburga-Sage beschrieben", merken die Seislers an. "Die Christianisierung ging von der Oberschicht aus und wurde an die einfache Bevölkerung nach unten weitergegeben. So, wie es in der Sage heißt, dass der König sich nach dem Wunder taufen ließ und verfügte, dass auch seine Untertanen den neuen Glauben annehmen mussten."

Natürlich taten sie dies, praktizierten jedoch auch weiterhin noch heidnische Riten und pflegten den alten Glauben. Wie lange das so blieb, vermag man nicht zu fassen. "Ein wenig davon ist ja immer noch erhalten", geben die Seislers schmunzelnd zu bedenken – und zwar in unseren Sagen und Legenden.