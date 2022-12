Vielmehr glaubt er, dass sich hinter der Figur des blinden Ritters eine wesentlich ältere Vorstellung verbirgt. "Der Kern der meisten Legenden reicht in weit zurückliegende, vorchristliche Epochen zurück", erklärt er. Habe ein Herrscher im Alter angefangen, Gebrechen zu entwickeln, sei er in den Augen mancher Kulturkreise nicht mehr in der Lage gewesen, seine Funktion zu erfüllen. "Dann musste ein Nachfolger gefunden werden. ...

Diese und zahlreiche weitere Sagen haben Miriam und Peter Seisler in ihrem Buch "Sagen und Legenden aus dem Odenwald" zusammengetragen. Erschienen ist es dieses Jahr im Regionalia-Verlag. Gemeinsam mit der RNZ begibt sich das Ehepaar auf die Spurensuche nach dem Funken Wahrheit, der in der Sage stecken könnte.

Von Noemi Girgla

Schwarzach. Tatsächlich wimmelt es nur so von Sagen und Legenden im Neckartal und Odenwald. Auffallend ist, wie stark sich teilweise unheimliche Erzählungen im Kleinen Odenwald verdichten. Von versunkenen Klöstern und geheimnisvollen Weihern ist da die Rede, aber auch von wunderschönen Ritterstöchtern, die ein grausames Ende fanden.

So soll auf der Schwarzacher Burg einst ein alter, blinder Ritter gelebt haben, der von seinen neun Töchtern umsorgt wurde. Ein junger Raubritter wollte gerne eines der Mädchen heiraten, konnte jedoch keines für sich begeistern. So schlich er sich als Pilger verkleidet in die Burg und lockte die Mädchen unter dem Vorwand, dort wachse ein Heilkraut, das das Augenleiden des Vaters heilen könnte, in die Kalte Klinge, wo er sie ermordete und verscharrte. Jahre später soll er sie dann, ob des Verbrechens keine Ruhe findend, doch noch in einem nahen Kloster bestatten lassen haben.

Die Orte aus der Geschichte "Der Ritter von Schwarzach" gibt es auch heute alle noch wirklich. Die erstmals 1319 urkundliche erwähnte Schwarzacher Wasserburg beheimatet heute das Forstamt, die kalte Klinge hat erst kürzlich einen neuen Steg für den barrierefreien Rundweg bekommen. Wem drängt sich da nicht die Frage auf, ob nicht auch hinter den Personen aus der Legende reale Charaktere stecken könnten ...

Daran glaubt Peter Seisler nicht unbedingt. Zwar habe es im kollektiven Bewusstsein einen Ritter aus dem 13. Jahrhundert namens Johann von Böhmen (auch Johann der Blinde genannt) gegeben – aber der hatte mit dem Neckar-Odenwald-Kreis gar nichts zu tun. "Dennoch galt er weithin als ,idealer Ritter’, da er sogar blind in voller Rüstung in die Schlacht ritt – was ihn dann letztlich auch das Leben kostete", erzählt Seisler.

Der Der "Sieben-Saure-Suppen Stein" im Tal "Kalte Klinge". Foto: phd

Vielmehr glaubt er, dass sich hinter der Figur des blinden Ritters eine wesentlich ältere Vorstellung verbirgt. "Der Kern der meisten Legenden reicht in weit zurückliegende, vorchristliche Epochen zurück", erklärt er. Habe ein Herrscher im Alter angefangen, Gebrechen zu entwickeln, sei er in den Augen mancher Kulturkreise nicht mehr in der Lage gewesen, seine Funktion zu erfüllen. "Dann musste ein Nachfolger gefunden werden. Und in dieser Sage mit ihren später hinzugekommenen christlichen Elementen, hätte sich dieser über eine Heirat legitimieren können", mutmaßt Peter Seisler.

Warum der Raubritter die Mädchen, die ihn ablehnten, ausgerechnet in die Kalte Klinge lockte, dazu hat Miriam Seisler eine Theorie: "Eine ,Klinge’ ist in unserer Region ein schmales, eingefurchtes, tiefes Tal. Die Kalte Klinge liegt bis heute in einem dunklen Wald an einer sumpfigen Wiese. Sie war den Menschen nicht ganz geheuer. Man erzählte sich verschiedene Geschichten darüber, dass es dort spuken würde."

Am unteren Ende der Kalten Klinge liegt auch noch ein weiterer sagenhafter Ort: der Sieben-Saure-Suppenstein. "Es gibt die Erzählung, dass – weil in der Kalten Klinge Geister umgehen – dort einigen Waldarbeitern eines Tages innerhalb von Minuten die Suppe sauer geworden sei", holt Miriam Seisler zu einer weiteren Legende aus. "Interessant ist aber auch, dass unweit der Kalten Klinge noch die Orte ,Heiligenquelle’ und ,Heiligenwiese’ existieren", merkt die Sagensammlerin an. Grusliges und Verehrungswürdiges liegen also räumlich sehr nahe beieinander.

Ihr Mann hat auch dazu eine Vermutung: "Bei den Kelten und Germanen dienten Sümpfe und Moore oft als Kult- und Opferstätten. Nun ist der Kleine Odenwald eine Hochmoorgegend, die erst im 13. Jahrhundert gerodet wurde. Darauf könnten auch Legenden wie das versunkene Kloster in Neunkirchen oder eine ganze versunkene Hochzeitsgesellschaft zwischen Schwanheim und Schönbrunn zurückgehen", spekuliert Peter Seisler.

Im Tal "Kalte Klinge". Foto: phd

Für die späte Reue des Raubritters aus der Sage, der die Mädchen dann doch noch in einem Kloster beisetzen ließ, haben die Seislers gleich zwei Erklärungen. "Im Mittelalter war es gang und gäbe, dass man sich von seinen Sünden freikaufen und sich so reinwaschen konnte", erklärt Peter Seisler. Darauf könnte die Sage anspielen, das sei ein christliches Motiv. Als mögliches reales Vorbild für das "nahe gelegene Kloster" bringt er das Kloster Lobenfeld ins Spiel: "Das liegt nur knapp 13 Kilometer von Schwarzach entfernt", begründet er seine Vermutung.

Es gibt aber noch eine weitere mögliche Deutung, warum der Ritter den Mädchen so viele Jahre nach der grausigen, ungesühnten Tat doch noch ein "ordentliches" Begräbnis zuteilwerden ließ: "Die Menschen glaubten damals an Wiedergänger, die einen heimsuchen konnten. Vielleicht wollte der Ritter genau das vermeiden, dass die Mädchen doch noch Rache an ihm nehmen, nachdem er mit dem Mord davongekommen war", gibt Miriam Seisler zu bedenken. Aber vielleicht war der Ritter auch einfach nur der Meinung, dass es in der Kalten Klinge schon genug spukte.