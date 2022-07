Rippberg/Schneeberg. (pol) Zwei nebeneinander fahrende Autos haben am Sonntag eine BMW-Fahrerin von der B47 gedrängt. Die Frau hatte ihr Fahrzeug für das Ausweichmanöver in die Leitplanken gesteuert und sich dabei leicht verletzt. Die Unfallverursacher fuhren in unvermindertem Tempo weiter in Fahrtrichtung Schneeberg.

Die Ermittlungen der Polizei haben noch nicht ergeben, ob die beiden Fahrzeuge mit Miltenberger Kennzeichen ein illegales Straßenrennen austrugen oder es sich bei dem Vorfall um einen gefährlichen Überholvorgang handelte. Die Fahndung nach den Fahrzeugführern blieb bisher ergebnislos. Den Schaden an BMW und Leitplanke schätzen die Polizisten auf 2800 Euro.

Zeugen, die den Unfall am Sonntag gegen 21 Uhr auf der B47 zwischen Rippberg und Schneeberg beobachtet haben oder Hinweise zu den beiden geflüchteten Fahrern geben können, sollen sich unter Telefon 09371/945-111 bei der Polizei in Miltenberg melden.