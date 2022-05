Das "Help!"-Festival steht vor der Tür

Buchen-Rinschheim/Götzingen. (pm) Der Lausenberg leuchtet auf, als der Keyboarder die Tasten hämmert. Unzählige Lichter ragen aus dem Publikum empor und wippen im Takt zu Journeys "Don’t Stop Believin’". Es ist eines der letzten Lieder beim "Help!"-Festival des Jahres 2019. Für das "Help!"-Team sind es Momente wie diese, die Open-Airs so besonders machen: "So ein Festival-Feeling gibt es in unserer Region selten", sagt Vorsitzender Thilo Jaufmann.

Hintergrund Freitag: 20 bis 21.30 Uhr "Villa", 22 bis 0 Uhr "RockIT!", 0.30 bis 2 Uhr "Still Riot". Samstag: 12 bis 13.15 Uhr DJ Moll, 13.30 bis 14.30 Uhr "Still [+] Lesen Sie mehr Freitag: 20 bis 21.30 Uhr "Villa", 22 bis 0 Uhr "RockIT!", 0.30 bis 2 Uhr "Still Riot". Samstag: 12 bis 13.15 Uhr DJ Moll, 13.30 bis 14.30 Uhr "Still Riot", 14.30 bis 15.30 Uhr DJ Moll, 16 bis 17 Uhr "Kriz Rock", 20 bis 22 Uhr "Should have known", 22.30 bis 1.30 Uhr "Black Shuck". Sonntag: 10.45 bis 11.15 Uhr "Akkordeana", 11.45 bis 13 Uhr "Hammers Bold". Am Samstag findet von 11 bis 16 Uhr ein Flohmarkt statt, von 12 bis 17 Uhr ist ein Familiennachmittag mit Stockbrot- und Würstchengrillen, Basteln und Naturerkundungen. [-] Weniger anzeigen

Und es sind Momente, die wegen der Pandemie zwei Jahre lang ausfallen mussten. Nun, vom 27. bis 29. Mai, kehrt das Benefiz-Event auf den Rinschheimer Lausenberg zurück.

Ein Wochenende lang verstreuen sich unter Schirmherrschaft von Bürgermeister Roland Burger Bühnen, Essens- und Getränkebüdchen über die Limesanlage.

Regionale Bands machen die Musik: "Villa", "RockIT!" und "Still Riot" am Freitagabend; DJ Moll, "Still Riot", "Kriz Rock", "Should have known" und "Black Shuck" am Samstag. Am Sonntagvormittag legen "Akkordeana" und "Hammer Bold" nach.

Das "Help!"-Team will die Region hochhalten: Essen und Getränke kauft es in den umliegenden Ortschaften. Um Zubereitung und Verkauf kümmert sich der Rinschheimer Freizeit-Sport-Club. Dabei sind Verpackungen, Besteck und Becher plastikfrei. Und weil zum Festival auch Camping gehört, stellen Altheimer Landwirte drei Hektar Fläche für Busse, Wohnmobile und Zelte bereit. Ein Konzept, das aufgeht: Weit mehr als 4000 Menschen scharten sich 2019 auf dem Lausenberg.

Seit mehr als zehn Jahren veranstaltet der Verein "Help!-Sommermärchen" Benefiz-Konzerte und Spendenaktionen. Weit mehr als 140.000 Euro sammelten die Mitglieder seitdem. Mit den Einnahmen unterstützten sie ein Waisenhaus-Projekt in Uganda und einen Schulbau in Nepal. Sie halfen erkrankten Kindern im heimischen Odenwald. Das Geld floss auch in die Hospize der Region oder in Hilfen nach der Hochwasser-Katastrophe im Ahrtal. In diesem Jahr will der Verein auch Hilfsaktionen für den Krieg in der Ukraine unterstützen.

Aber es geht dem "Help!"-Team auch darum, die Festival-Kultur hochleben zu lassen. "Wir wollen Woodstock-Feeling", sagt das Team. Ganz kleine Besucher sollen am Samstag Festival-Erlebnis schnuppern: bei einem Flohmarkt, bei Stockbrot- und Würstchengrillen und dem Flechten von Freundschaftsbändern am Nachmittag. Kleine Entdecker können die umliegende Natur mit einem Förster erkunden.

Manche sagen, "Help!" sei das "Wacken" des Odenwalds. Der Vergleich passe so gar nicht, erklärt Jaufmann. Denn "Help!" sei nicht kommerziell. Alle Helfenden und Bands verzichteten auf ihre Gage. ",Help!‘ steht für Toleranz und Weltoffenheit und für ein friedliches Miteinander", sagt er.

Info: Karten gibt es im Vorverkauf in der Buchhandlung "Bücherglück" in Rinschheim, im Möbelhaus Gramlich in Eberstadt oder an der Abendkasse für zehn Euro. Der Campingplatz ist ab Freitag um 9 Uhr geöffnet und kostenlos – das "Help!" freut sich über eine Spende.