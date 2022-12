Paul geht in den winzigen Raum nebenan, er dient als Musikstudio. Hier sind die Wände schallgedämmt, lediglich eine kleine Lampe, ein Hocker und ein Handyhalter sowie das Mikrofon stehen im Raum. Paul setzt sich. Der Rapper ist eine Erscheinung, fällt nicht nur durch seine Größe, sondern auch durch seinen Style auf. Heute trägt er weiße Ohrringe mit dem Chanel-Logo, diese sind farblich auf das kleine, glitzernde Perlen-Armband an seiner rechten Hand abgestimmt. Dazu trägt er ein schwarzes T-Shirt, schwarze Shorts und schwarze Adiletten, quer über seiner Schulter hängt eine schwarze Tasche. Später setzt er seine rote Brille auf.

Auch an diesem Tag sind die beiden dabei, Songs zu produzieren. Es geht um den Feinschliff für ein Lied, das Paul "Freestyle", also mit auswendig gelerntem Text, beim Interview mit einem großen Hip-Hop-Online-Magazin gerappt hat. Der 23-Jährige hat es dann auf seinen Kanälen in den Sozialen Medien gepostet. Die Community hat das so gefeiert, dass die "Bros" beschlossen haben, das Lied rauszubringen. Also besprechen sie, wie sie heute vorgehen werden. Es fallen Worte wie "Diggi", "Pitch" und "Stem", Diggi ist die übliche Ansprache unter den Jungs, wenn sie nicht gerade das Wort "Bro" benutzen, die beiden letzteren Worte nutzen sie im Zusammenhang mit dem Produzieren.

Mosbach. Hier werden also die Songs produziert, die teils Millionen Mal bei Spotify und Co. aufgerufen werden. Hier ist Paul Nörlings alias Rapper Yung Saint Pauls Reich. Hier verbringt er mit seinen "Bros", den Freunden, Tage und Nächte. Das Studio ist wahrscheinlich kleiner als eine Ein-Zimmer-Wohnung, es war früher ja auch mal eine Garage. Die haben die Jungs umbauen lassen. Die Wände sind weiß, ein gemütlicher cremefarbener Sessel und ein gleichfarbiges Sofa nehmen einen großen Teil des Raumes ein. Hinten ist die Küchenzeile, zu den kleinen Fenstern hin steht der Computer, das Herzstück des Studios, umrahmt von je zwei Lautsprechern, aus denen die Bässe wummern. Hier mixt Jugendfreund Luke Pfattheicher alias DJ Testö – das Ö wird wie ein O gesprochen – den Beat und sorgt dafür, dass Pauls Stimme optimal zur Geltung kommt.

Von Anjoulih Pawelka

Luke startet den Beat. "Ja, ja, ah, jaaaaaaa", haucht der Rapper ins Mikrofon. "Augenringe tief, ich fuck’ mich selber ab wie blass ich bin. Egal, solange die Frau, mit der ich komm’ ne miese Waffe ist", rappt er. Seine Texte schreibt er alle selbst, "Ich verarbeite alles, was ich so erlebe", erklärt der Rapper. Wenn er einen Song macht, dann beginnt er mit dem Beat. Da lässt er sich von vielen Musikrichtungen inspirieren, hört zum Beispiel viel House-Musik und afrikanische Künstler. Die Jungs zeigen sich Lieder, die sie gerade gut finden und sind dabei dann schon mitten im Entstehungsprozess. Luke setzt sich an den Computer und experimentiert ein wenig, fügt zum Beispiel Musikinstrumente hinzu, verändert das wieder, passt die Tonlage an. "Das ist kein Hexenwerk", sagt er bescheiden. Die Drums einzufügen, sei am einfachsten. Dann bringe man "Dynamik rein, damit es nicht langweilig wird". So entsteht irgendwann eine Melodie.

Wenn der Beat steht, hören ihn sich die Jungs immer wieder an. Dass das oft eine Stunde oder deutlich länger dauert, ist keine Seltenheit. Bis der Song ganz fertig ist, kann es bis zu einer Woche dauern. "Da gibt es keine Grenzen." Meist arbeiten die Jungs mehrere Tage an einem Lied. Paul muss den "Flow" und die Melodie spüren, bevor er dann die Wörter einsetzt. Dabei kann er auf ein 700-seitiges Notiz-Dokument in seinem Handy zurückgreifen. Dort schreibt er immer rein, wenn ihm ein Vers oder Wortspiele einfallen. Er hat sich angewöhnt, sogar noch einmal das Licht anzumachen, wenn ihm nachts im Bett gute Strophen einfallen. Denn er hat die Erfahrung gemacht, dass er die Zeilen bis zum nächsten Morgen sonst vergisst. Den Ärger möchte er sich ersparen.

Foto: Henri Tösel

Paul hat mittlerweile seinen Part eingerappt. Nun hören sich die beiden den Song noch mal an. An einer Stelle möchte Paul etwas verändern. "Ich schwöre, ich hätte das Gleiche gesagt", stimmt ihm Luke zu und Paul erklärt: "Der Flow ist so komplex, da muss das passen."

Schon seit er ein kleines Kind war, hat er Musik gemacht, seit zehn Jahren rappt Paul, sein erster Song ist 2008 erschienen, "damals eher noch auf Spaßbasis", sagt er. Dass ihm das alles immer noch richtig viel Spaß macht, merkt man ihm an. Wenn er von seiner Musik redet, dann schwärmt er richtig. Mittlerweile ist das alles aber sein Job. Er hat einen Plattenvertrag bekommen und kann sich nun voll und ganz auf die Musik konzentrieren. Dafür hat er sein Jurastudium erst einmal pausiert, doch das will er irgendwann wieder aufnehmen. "Ein Studium wird abgeschlossen", sagt Paul mit Nachdruck.

Doch zeitlich wäre das alles nicht mehr gegangen. In jeder freien Minute sitzt Paul nun in seinem Studio und produziert konstant Songs. Doch lange nicht alle dieser Lieder werden auch veröffentlicht. Für zehn Lieder, die er releast, hat er zuvor 400 bis 500 Lieder eingespielt. "Man macht extrem viel", sagt er. Darüber würden sich seine Freunde aber freuen, die bekommen die Songs nämlich zu hören, bevor sie auf Spotify und Co. veröffentlicht werden. Nur die besten schaffen es in die Öffentlichkeit. Doch bis es so weit ist, holt Paul viele Meinungen von "handverlesenen Experten" ein. Darunter sind neben den Freunden auch Produzenten und andere Künstler. Dass er so viele Lieder mehr oder minder für die Tonne produziert, deprimiert ihn nicht. Denn wenn von 20 Liedern ein richtig guter Song dabei ist, dann gäbe es diesen nie ohne die 19 anderen. "Es hat sich noch nie angefühlt wie Arbeit. Zu keiner Sekunde", sagt Paul, der auch schon mit hochkarätigen Rappern wie Eno und Monet192 Sachen veröffentlicht hat. "Du sitzt in Mosbach in deiner Wohnung, und dann kommen die größten Künstler auf dich zu", das macht ihn stolz. Es seien in den wenigsten Fällen die Labels, die das initiieren.

Diese Verbindungen sind es, die ihm auch weitere Türen in diesem Jahr geöffnet haben. So konnte er im Juli zum Beispiel beim Frauenfeld-Open-Air vor 10.000 Menschen zusammen mit Monet192 rappen. Das war sein Highlight des Sommers. "Jeder, der Musik in Europa macht, will dort spielen", sagt er, und man spürt seine Begeisterung. Davon hat Paul schon immer geträumt.

Er möchte den Menschen mit seinen Liedern etwas geben. Für ihn ist es der schönste Gedanke, wenn eine Person zum Beispiel zur Arbeit fährt und dabei drei Minuten gute Laune hat, weil sie Pauls Songs hört. Das ist für ihn wie ein Geschenk an andere Menschen. Er sagt aber auch: "Ich will einfach nur gute Musik machen." Sein Traum ist es, einmal mit Udo Lindenberg ein Lied herauszubringen, denn das sei ein "super inspirierender Typ". Dann hätte Paul es in seinen eigenen Augen geschafft.

Druck ist auf jeden Fall da, denn ihm ist klar, es gibt "super viele starke Künstler im Land". Deshalb weiß er auch, dass man einen sehr langen Atem braucht. Gerade produziert er sein erstes Album. Es soll im Dezember oder Januar erscheinen. Das sei eine ganz schöne Herausforderung, erklärt er. Denn anders als bei einzelnen Songs benötigt ein Album einen roten Faden. Paul ist perfektionistisch und schnell unzufrieden. Das bedeutet, dass ihm die Lieder manchmal erst gefallen und einige Wochen später nicht mehr. "Man verliert sich mehr", sagt er in Bezug auf den Entstehungsprozess des Albums. Und zwischen all der Arbeit sind da noch die Verhandlungen mit einem neuen Plattenlabel. Aber trotzdem erfüllt es ihn auch mit Stolz, dass er jeden Tag machen kann, auf was er richtig Lust hat. "Wenn das Leben ein Videospiel wäre, würde ich es genauso machen."