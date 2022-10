Bürgermeister Jürgen Galm bedankte sich bei der evangelischen Kirchengemeinde, die dieses Vorhaben in dieser Form so mitträgt. Pfarrer Thomas Schnücker merkte an, dass rechnerisch nur eine Unterbringung von bis zu 18 Kindern im neuen Gruppenraum möglich ist, zudem sind die beiden Räume bereits miteinander verbunden, da die Zwischenwand bereits entfernt wurde.

Wie in vielen Kommunen steigt auch in Osterburken der Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen, sagte Hauptamtsleiter Julian Schneider. Deshalb habe die Verwaltung verschiedene Varianten untersucht, wie kurzfristig solche dringend benötigten Plätze neu geschaffen werden könnten. Die sinnvollste und am besten umzusetzende Variante erscheint die Schaffung einer weiteren Gruppe im Kindergarten in Bofsheim, wo beabsichtigt wird, eine weitere Ü3-Gruppe im ersten Obergeschoss des dortigen Pfarrhauses neu einzurichten.

Osterburken. (F) Nicht wie üblich in der Baulandhalle, sondern erstmals in der Realschule fand die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am Dienstagabend statt. Aus "energetischen Gründen", so Bürgermeister Galm, soll künftig der Tagungsort gewechselt werden. Eines der Sitzungsthemen war die Einrichtung einer weiteren Kindergartengruppe im Kindergarten Bofsheim (ehemaliges evangelisches Pfarrhaus) .

Dazu ist mit der evangelischen Kirchengemeinde ein entsprechender Mietvertrag abzuschließen. Außerdem muss die Verrechnungsstelle die Betriebserlaubnis für den Kindergarten Bofsheim erweitern.

Baulich ist vorgesehen, die bestehende 103 Quadratmeter große Wohnung im ersten Obergeschoss umzubauen. Zwei Räume sollen mittels eines Wanddurchbruchs zu einem Gruppenraum verbunden werden. Zusätzlich werden noch eine WC-Anlage sowie Waschplätze eingerichtet.

Die Räume müssen zudem elektrotechnisch auf den aktuellen Stand gebracht werden, und die Wände und Decken werden einen neuen Anstrich erhalten, sagte Schneider weiter. Außerdem muss noch ein zweiter Rettungssteg installiert werden, und es sind verschiedene brandschutztechnische Einbauten erforderlich.

Ohne Wortmeldungen stimmte der Gemeinderat der Einrichtung einer weiteren Kindergartengruppe im Pfarrhaus in Bofsheim zu und beauftragte die Verwaltung, einen entsprechenden Mietvertrag abzuschließen.

Durch die Anmietung des Pfarrhauses für die neue Kindergartengruppe ist eine baurechtliche Genehmigung erforderlich. Wie Bauamtsleiter Matthias Steinmacher ausführte, soll das Bauvorhaben ohne Bebauungsplan ausgeführt werden.

Nach Gesetzeslage ist es zulässig, wenn es sich in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist. Die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse müssen gewahrt bleiben, und das Ortsbild darf nicht beeinträchtigt werden, so der Bauamtsleiter. In jedem Fall muss ein Fluchtweg geschaffen werden, der mittels eines neuen Stegs vom Gebäude in den Hof erfolgen soll.

Ortsvorsteher Werner Geiger wies darauf hin, dass der Ortschaftsrat in seiner Sitzung am 26. September dem Antrag bereits zugestimmt habe. Das gemeindliche Einvernehmen zur Nutzungsänderung wurde vom Gemeinderat einstimmig erteilt.