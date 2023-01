Osterburken. (ahn) Vor rund 14 Monaten fand der Spatenstich am neuen Feuerwehrhaus in Osterburken statt. In dieser Zeit hat sich einiges an dem rund zwölf Millionen teuren Bauprojekt getan, wie Hauptamtsleiter Julian Schneider und Bauamtsleiter Matthias Steinmacher gegenüber der RNZ berichten. Nachdem man im September letzten Jahres Richtfest feiern konnte, liegt man weiterhin gut im Zeitplan.

