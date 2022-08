Die L 1095 zwischen Osterburken und Berolzheim ist derzeit voll gesperrt, weil dort die Fahrbahndecke saniert wird. Die Arbeiten haben am Montag begonnen und dauern bis voraussichtlich 16. September an. Der etwa 7,5 Kilometer lange zu sanierende Fahrbahnabschnitt beginnt am Ortsausgang von Osterburken nach der Abfahrt zur Firma AZO und verläuft Richtung Berolzheim bis zur Grenze des Neckar-Odenwald-Kreises. Saniert werden außerdem der Abzweig Richtung Rosenberg und etwa 100 Meter versetzt gegenüber der Abzweig in Richtung Bronnacker. Die Umleitungen sind ausgeschildert.