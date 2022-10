Für das neu kreierte Disco-Event "Caribic to Young Generation" wird "Amax" den musikalischen Part übernehmen. Das DJ-Team aus Amadeus Matz und Maximilian von Wedel, das bereits in der Schülerzeit begann, legt ansprechend die passende Musik auf. Inzwischen haben die Jungs aus Steinbach und Hettigenbeuern einen Namen in der Region und sind rege unterwegs auf größeren öffentlichen Veranstaltungen sowie bei Hochzeiten oder Geburtstagen. ...

Natürlich war dabei von Anfang an klar, dass eine auf dieser Ausgangslage konzipierte Veranstaltung nur im Sinne der ursächlichen Vereinsidee der Kinderhilfe stattfinden kann. So wurde die Idee entwickelt, mit dieser Veranstaltung den Förderverein des Frauen- und Kinderschutzhauses des Neckar-Odenwald-Kreises in Mosbach zu unterstützen, dessen Aktivitäten unter dem Motto "Hinschauen ist die Lösung – Gemeinsam gegen Gewalt!" stehen.

Regelrecht bestärkt wird diese Sehnsucht durch das Gefühl der jungen Generation, nach dem erzwungenen Verzicht im gesellschaftlichen Bereich über die drei Jahre Corona-Pause nun endlich einiges nachholen zu müssen. Die Quintessenz aus diesen Erkenntnissen und Empfindungen inspirierte die Jugendlichen des Vereins "Help! Sommermärchen-Team", die Initiative zu ergreifen und nach den schwierigen Zeiten dem Memory-Event nun quasi eine "Young-Generation-Reminiszenz" in der kultigen "Caribic" folgen zu lassen.

Nicht nur in den Reihen der ehemaligen "Caribic"-Fangeneration wurden im Sommer gewaltige Stimmungswogen ausgelöst und tiefgehende Erinnerungswellen geweckt. Im Nachgang hat es ganz offensichtlich auch in heutigen Jugendkreisen die Wünsche aufkommen lassen, selbst einmal in diese erinnerungsträchtige und nostalgische Disco-Atmosphäre von damals einzutauchen und gleichzeitig die Disco-Welt mit Musik der Kult-Bands der 80er-Jahre auch selbst mal im damaligen Flair nachzuempfinden.

Schlierstadt. (jm) Das "Caribic-Revival" in den nostalgischen Räumlichkeiten der einstigen Schlierstadter Kult-Disco im Juli dieses Jahres hat auch die Jugend in den Bann gezogen. Bedeutet: Die nächste Party steht schon in den Startlöchern und richtet sich explizit an die "Young Generation".

Schlierstadt. (jm) Das "Caribic-Revival" in den nostalgischen Räumlichkeiten der einstigen Schlierstadter Kult-Disco im Juli dieses Jahres hat auch die Jugend in den Bann gezogen. Bedeutet: Die nächste Party steht schon in den Startlöchern und richtet sich explizit an die "Young Generation".

Nicht nur in den Reihen der ehemaligen "Caribic"-Fangeneration wurden im Sommer gewaltige Stimmungswogen ausgelöst und tiefgehende Erinnerungswellen geweckt. Im Nachgang hat es ganz offensichtlich auch in heutigen Jugendkreisen die Wünsche aufkommen lassen, selbst einmal in diese erinnerungsträchtige und nostalgische Disco-Atmosphäre von damals einzutauchen und gleichzeitig die Disco-Welt mit Musik der Kult-Bands der 80er-Jahre auch selbst mal im damaligen Flair nachzuempfinden.

Regelrecht bestärkt wird diese Sehnsucht durch das Gefühl der jungen Generation, nach dem erzwungenen Verzicht im gesellschaftlichen Bereich über die drei Jahre Corona-Pause nun endlich einiges nachholen zu müssen. Die Quintessenz aus diesen Erkenntnissen und Empfindungen inspirierte die Jugendlichen des Vereins "Help! Sommermärchen-Team", die Initiative zu ergreifen und nach den schwierigen Zeiten dem Memory-Event nun quasi eine "Young-Generation-Reminiszenz" in der kultigen "Caribic" folgen zu lassen.

Natürlich war dabei von Anfang an klar, dass eine auf dieser Ausgangslage konzipierte Veranstaltung nur im Sinne der ursächlichen Vereinsidee der Kinderhilfe stattfinden kann. So wurde die Idee entwickelt, mit dieser Veranstaltung den Förderverein des Frauen- und Kinderschutzhauses des Neckar-Odenwald-Kreises in Mosbach zu unterstützen, dessen Aktivitäten unter dem Motto "Hinschauen ist die Lösung – Gemeinsam gegen Gewalt!" stehen.

Diese Einrichtung wurde ganz gezielt ausgewählt, da sie sich zur Aufgabe gemacht hat, Frauen und Kindern in Notsituationen zu helfen. Bei ihr ist daher jede Unterstützung hilfreich und auch immer willkommen. Vor diesem Hintergrund konnte Landrat Dr. Achim Brötel für die Übernahme der Schirmherrschaft für diese besondere Veranstaltung gewonnen werden.

Für das neu kreierte Disco-Event "Caribic to Young Generation" wird "Amax" den musikalischen Part übernehmen. Das DJ-Team aus Amadeus Matz und Maximilian von Wedel, das bereits in der Schülerzeit begann, legt ansprechend die passende Musik auf. Inzwischen haben die Jungs aus Steinbach und Hettigenbeuern einen Namen in der Region und sind rege unterwegs auf größeren öffentlichen Veranstaltungen sowie bei Hochzeiten oder Geburtstagen.

Ihr individuelles Image gründet auf der Erweiterung ihres Repertoires mittels ergänzender elektronischer Musik sowie der Aufwertung durch live gespielte Trompetensoli von Leonhard von Wedel. Neuerdings erfährt das Engagement der Gruppe eine Erweiterung durch Nils Neubauer, was die Darbietungen von "Amax" abwechslungsreich abrundet.

Der anvisierte neuzeitliche Disco-Abend, ganz speziell "for the Young Generation", zu dem aufgrund des sozialen Hintergrunds die Familie Seibold das "Caribic"-Areal dankenswerterweise wieder zur Verfügung stellt, wird am Freitag, 21. Oktober, im nostalgischen Ambiente in Schlierstadt über die Bühne gehen. Beginn ist um 19 Uhr. Willkommen sind alle Interessenten ab 16 Jahren. Auf die geltenden Jugendschutz-Vorgaben wird verwiesen. Für deren Einhaltung und zur Sicherheit wird ein Security-Team vor Ort sein.

Info: Karten gibt es ausschließlich an der Abendkasse.