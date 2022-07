Osterburken. (cug) Es ist geschafft: Am GTO haben 62 Schülerinnen und Schüler ihr Abi in der Tasche. Sie sind am Ziel ihrer Schulreise angekommen. Die Prüfungsvorsitzende, Oberstudiendirektorin Verena Mechelk vom Helmholtz-Gymnasium Heidelberg, konnte ein insgesamt sehr erfreuliches Fazit zu den diesjährigen Abiturprüfungen ziehen. Auch in diesem Jahr waren wieder Prüfungen mit hervorragenden Leistungen zu verzeichnen. Der Gesamtdurchschnitt liegt bei 2,2. Vier Schüler erhielten den schulischen Teil der Fachhochschulreife.

Barbara Englert aus Eubigheim erreichte mit insgesamt 865 Punkten die Bestnote 1,0. Ihr folgten Kirstin Hansberg (847 Punkte) und Hannah Koronai (836 Punkte) mit ebenfalls 1,0. Beide Schülerinnen kommen aus Oberschefflenz. Die weiteren Absolventen mit einem beachtlichen Notendurchschnitt bis 1,5 sind: Tina Schulz aus Westernhausen (1,1), Maria-Cecilia Horch aus Berlichingen (1,3), Leonie Waldner aus Züttlingen (1,4), Amelie Widmaier aus Auerbach (1,4), und Hannah Ballweg aus Waldstetten (1,5).

Und hier noch die alphabetische Auflistung der Schülerinnen und Schüler, die ihr Abi am GTO bestanden haben:

Lena Albrecht (Osterburken), Jana Alter (Seckach); Henrike Baar (Bronnacker), Jamie-Lee Baas (Eubigheim), Hannah Ballweg (Waldstetten), Julian Bangert (Hemsbach), Pablo Bangratz (Neudenau), Lara Bischoff (Hemsbach), Simon Bopp (Osterburken), Raphael Bowel (Seckach), Lea Brümmer (Osterburken), Yannik Eberle (Rosenberg), Amilie Eichele (Langenelz), Barbara Englert (Eubigheim), Amilie Fahrnländer (Neuwülfingen), Lukas Frey (Bofsheim), Justus Geiger (Bofsheim), Janis Haidt (Bieringen), Kirstin Hansberg (Oberschefflenz), Peter Harlacher (Berolzheim), Johanna Hartmann (Osterburken), Antonia Haueisen (Eubigheim), David Hauser (Seckach), Robin Heß (Auerbach), Fabienne Hoffert (Osterburken), Maria-Cecilia Horch (Berlichingen), Lina Kautzmann (Sindolsheim), Mika Kispert (Limbach), Leni Klöss (Auerbach), Lars König (Seckach), Hannah Koronai (Oberschefflenz), Kevin Kozielski (Osterburken), Nikita Makarow (Hemsbach), David Mark (Großeicholzheim), Erik Martale (Seckach), Seline Münch (Schlierstadt), Leander Nestel (Sennfeld), David Ott (Gerichtstetten), Ilayda Özoglu (Großeicholzheim), Leonie Petukat (Osterburken), Angelina Posten (Neckarburken), Pia Prochazka (Berolzheim), Jannik Roos (Muckental), David Rüdenauer (Krautheim), Marc Rüdinger (Altkrautheim), Tim Schmid (Sindringen), Maja Schmidt (Hemsbach), Domenik Schmitt (Altheim), Erik Schneider (Oberschefflenz), Gabriel Schorr (Hirschlanden), Chayenne Schulz (Götzingen), Tina Schulz (Westernhausen), Lilli Stiel (Eubigheim), Leonie Waldner (Züttlingen), Anne Walz (Osterburken), Amelie Widmaier (Auerbach), Leonie Zöller (Schlierstadt) und Sophia Zürn (Winzenhofen).