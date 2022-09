Mudau. (pm) Der Odenwälder Herbstlauf stellt auch bei seiner nun bereits 18. Auflage eine attraktive Veranstaltung dar. Aufgrund der bereits vorliegenden Anmeldungen erwartet der Förderverein des TSV Mudau auch in diesem Jahr wieder eine Teilnehmerzahl von rund 1000 Läuferinnen und Läufern.

Der Verein weist darauf hin, dass Online-Anmeldungen nur noch bis Freitagabend, 30. September, um 23.59 Uhr unter www.odenwaelderherbstlauf.de möglich sind. In diesem Jahr gibt es allerdings wieder die Möglichkeit, sich am Lauftag, also am Montag, 3. Oktober, zwischen 7.30 und 9 Uhr als Nachmeldung in die Laufkladde einzutragen, die im Odenwaldstadion aufliegt.

Der Verein bittet die Mudauer Bürger, wie gewohnt professionell mit den zu erwartenden Behinderungen während der einzelnen Läufe umzugehen. Vor allem bittet der TSV die Anwohner an die Fettigstraße, den Znaimer Weg sowie die Kolpingstraße während des 5-Kilometer-Laufs zwischen 9.30 und 10.30 Uhr die Straßen von parkenden Fahrzeugen freizuhalten. Dies gilt auch für den alten Ortskern von Mudau (Wallstraße, Am alten Rathaus, Hauptstraße etc.), da dort den ganzen Vormittag über die einzelnen Läufe durchkommen.

Gemäß der straßenverkehrsrechtlichen Anordnung des Landratsamts ist der Ortskern von Mudau für die gesamte Dauer der Veranstaltung von 7 bis 13 Uhr gesperrt. Die örtliche Umleitung ist ausgeschildert und führt über die Dr.-Humpert-Straße und den Arthur-Grimm-Weg. Auch dieser Bereich sollte von parkenden Fahrzeugen freigehalten werden. Im Besonderen betroffen von der Veranstaltung ist alljährlich der Ortsteil Mörschenhardt, durch den der Halbmarathon führt.

Die Startzeiten des 18. Odenwälder Herbstlaufes:

9.25 Uhr: Halbmarathon; 9.27 Uhr: Bambinilauf (nur im Odenwaldstadion); 9.40 Uhr: 10-km-Walking; 9.50 Uhr: 5-Kilometer-Lauf; 9.55 Uhr: 10-Kilometer-Lauf

Aufgrund der stetig steigenden sportlichen Attraktivität der Läufe hat der Schirmherr der Veranstaltung die Prämien für Bestzeiten auf der Halbmarathon- sowie der 10-Kilometer-Strecke auf 200 Euro erhöht. Außerdem spendet der Förderverein des TSV Mudau je teilnehmender Läuferin beziehungsweise je teilnehmendem Läufer einen Euro an die Stiftung "Stars4Kids", mit der Profifußballer bedürftige Kinder in der ganzen Welt unterstützen.

Alles Wissenswerte wie die genauen Anmeldemodalitäten, Startgebühren, Teilnehmerzahlen, Ergebnistafeln sowie Fotostrecken der vergangenen Jahre und Startzeiten gibt es unter www.odenwaelderherbstlauf.de.