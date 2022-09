Von Dorothea Damm

Obrigheim. Begleitet von den Klängen der Feuerwehrkapelle Hüffenhardt, konnte am Wochenende endlich das 40. Jubiläum des Obrigheimer Kiliansmarkts begangen werden, auf das man zwei Jahre lang warten musste, da die Corona-Pandemie das Fest zu einer Pause zwang. Auch dass nicht alles genauso wie in den vergangenen Jahren war, lag noch am Pandemiegeschehen. So fand in diesem Jahr keine Bewirtung bei der Feuerwehr statt. Die Schauübung der Feuerwehr am Vorabend des Traditionsfestes konnte aber wie geplant stattfinden.

Die Feuerwehr übte – beobachtet von vielen Kleinen und Großen Zuschauern –, wie im Falle eines Brandes im Rathaus Menschen gerettet werden und der Brandherd bekämpft wird. Neben dichtem Qualm, der aus den Rathausfenstern quoll, brannte vor dem Rathaus ein zu löschendes Feuer. Mittels einer Drehleiter wurden angehörige der Kinder- und Jugendfeuerwehr Obrigheim vom Dach gerettet und eine Person mit einer Leiter aus dem Fenster des zweiten Obergeschosses in Sicherheit gebracht. Kommentiert – und durch viele Tipps, wie man sich im Brandfall zu verhalten hat, ergänzt – wurde die Schauübung von Florian Ritter.

Bürgermeister Achim Walter dankte der Feuerwehr mit all ihren Abteilungen für den hervorragenden Einsatz zum Wohle der Bevölkerung in allen drei Teilorten. Nach verschiedenen Darbietungen des Tanzsportzentrums Mosbach und der Showtanzgruppe des FC Asbach wurde bis in den Abend hinein auf dem Alfred-Delp-Platz zu den Klängen der Band "Realusion" gefeiert.

Weiter ging das reichhaltige Programm mit dem ökumenischen Gottesdienst am Sonntagmorgen, den Prädikantin Annelies Lukas und Diakon Markus Vogel gestalteten. Ebenfalls seit 40 Jahren besteht die enge Partnerschaft zur slowenischen Gemeinde Krsko, die diesmal wieder mit einer Delegation nach Obrigheim gereist war. Neben Bürgermeister Miran Stanko und seiner Frau waren weitere Gemeinde- und Vereinsvertreter angereist, um die enge Beziehung zu pflegen und weiter auszubauen.

Wie eng verbunden die beiden Gemeinden sind, zeigte der gemeinsame Fassbieranstich der beiden Bürgermeister, nachdem Stanko in seiner Rede Vertreter der Gemeinde Obrigheim zu einem Gegenbesuch eingeladen und versichert hatte, dass sie Gemeindepartnerschaft auch weitere 40 Jahre gepflegt werde. Das ausgeschenkte Bier und die Brezeln ließen sich dann nicht nur die zahlreichen Ehrengäste, unter ihnen Kreis- und Gemeinderäte sowie Bürgermeister der Nachbargemeinden, gut schmecken.

So gestärkt, konnte man auf den Obrigheimer Straßen zwischen mehr als 50 Verkaufsbuden ...