Von Heiko Schattauer

Mosbach. Sie war mit großer Spannung erwartet worden, die Oberbürgermeisterwahl in der Großen Kreisstadt Mosbach. Und sie endete mit einem absolut klaren Ergebnis. 80 Prozent der abgegebenen Stimmen gingen an Herausforderer Julian Stipp, der sich damit über einen "überwältigenden" Erfolg freuen durfte. Auf Amtsinhaber Michael Jann (62), der nach zwei Amtszeiten noch einmal den Hut in den Ring geworfen hatte, entfielen lediglich 19,89 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei eher enttäuschenden 41,3 Prozent, nur 7656 der insgesamt 18.537 Wahlberechtigten machten von ihrem Wahlrecht auch Gebrauch. Den beiden Kandidaten wäre nach einem sachlich-fair geführten Wahlkampf eine höhere Wahlbeteiligung zu wünschen gewesen. Den absoluten Zahlen des vorläufigen Endergebnisses zufolge kam Julian Stipp auf insgesamt 6081 Stimmen, Michael Jann auf 1512.

Viele herzliche Glückwünsche durfte der strahlende Wahlsieger Julian Stipp auf dem Weg zum Rathaussaal entgegennehmen. Foto: schat

Seit Sonntagabend ist nun also klar: Mosbach bekommt einen neuen Oberbürgermeister, ab 1. September übernimmt der aus Limbach stammende Julian Stipp das Ruder in der Großen Kreisstadt. In der Gemeinde Salach, wo der 36-Jährige seit 2016 als Bürgermeister agiert, muss man sich also um eine vorzeitige Nachfolgeregelung bemühen.

"Ich habe das absolut nicht erwartet in dieser Klarheit. Das ist ein überwältigendes Ergebnis, das ich dankbar, aber auch mit größtem Respekt und größter Demut annehme", erklärte Stipp im Gespräch mit der RNZ unmittelbar nach Bekanntgabe des vorläufigen Endergebnisses. Jene Demut rühre daher, dass ein solches Ergebnis natürlich auch mit großen Erwartungen an seine Person verbunden sei. Er werde sich diesen Erwartungen und Herausforderungen aber nur allzu gerne stellen, so der strahlende Wahlsieger. "Ich möchte Michael Jann danken für den fairen Wahlkampf und das, was er in den vergangenen beiden Amtszeiten für die Stadt geleistet hat", betonte Julian Stipp. Im konstruktiven Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern, Gemeinderat und Verwaltung wolle er Mosbach voranbringen, so der 36-Jährige weiter.

Foto: schat

Vor der "imposanten Kulisse", die sich auf dem Marktplatz bis zur offiziellen Bekanntgabe des Ergebnisses durch Mosbachs Bürgermeister Michael Keilbach versammelt hatte, dankte er für das Vertrauen, reichte allen politischen Kräften die Hand, betonte aber auch: "Übers Wasser kann ich auch nicht gehen." Die ersten Glückwünsche hatte Stipp ob der eindeutigen Hochrechnungen schon auf dem Weg zum Rathaussaal entgegennehmen dürfen.

Der Unterlegene gab sich gefasst, gratulierte dem Gewinner und dankte für einen "harten, aber fairen" Wahlkampf. Der überzeugende Wahlerfolg für Stipp sei "eine gute Basis, diese Stadt weiter ...