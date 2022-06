Die Veranstaltung wird mitgeschnitten und ist zusätzlich im Internet per Livestream auf dem städtischen YouTube-Kanal unter dem Link https://tinyurl.com/ob-kandidaten zu verfolgen.

Mosbach. (RNZ/stm) Zur öffentlichen Kandidatenvorstellung für die Oberbürgermeisterwahl (26.6.) ist die Bevölkerung am Montag, 20. Juni, ab 19 Uhr in die Alte Mälzerei eingeladen.

Mosbach. (schat) Wer die kommenden acht Jahre lang die Geschicke der Stadt Mosbach lenkt, das soll am Sonntag, 26. Juni, bei der Oberbürgermeister-Wahl entschieden werden. Rund 18.600 Bürgerinnen und Bürger dürfen darüber abstimmen; zur Wahl stehen Amtsinhaber Michael Jann (62) und Herausforderer Julian Stipp (36). Die RNZ hat die beiden Bewerber bereits im Rahmen eines gemeinsam mit der Industrie- und Handelskammer organisierten Forums im Haus der Wirtschaft in Mosbach vorgestellt – und mit ihnen unter anderem Fragen der RNZ-Leser erörtert. Das Video hierzu finden Sie unten

Um das Bild der beiden Oberbürgermeister-Kandidaten weiter zu schärfen, haben wir ihnen nun beim RNZ-Kandidatencheck auf den Zahn gefühlt. Und ihnen zugleich die Möglichkeit geboten, ihre jeweiligen Vorstellungen, Einschätzungen und Ziel zu skizzieren. Einfach haben wir es Michael Jann und Julia Stipp dabei nicht gemacht, denn eine feste Zeilenvorgabe für die Antworten war strikt einzuhalten. Trotz der Komplexität, die meist hinter den einzelnen Fragestellungen steckt, war die Vorgabe bewusst knapp bemessen.

Hier finden Sie die Antworten von Julian Stipp auf unsere 10 Fragen.

3 Wo sehen Sie die großen Themen der Großen Kreisstadt in den kommenden Jahren?

Das sind die großen Aufgaben unserer Zeit. Ausreichend bezahlbarer und bedarfsgerechter Wohnraum, Digitalisierung, die Bewältigung des Klimawandels, genügend Kinderbetreuungsplätze, beste Bildungseinrichtungen, die Sicherung von Wohlstand und Lebensqualität – und ein gutes Miteinander aller Stadteile. Es verändert sich so vieles, auch in Mosbach. Mir ist wichtig, dass wir dabei nicht nur reagieren, sondern die Chancen sehen und positiv gestalten.

4 Ein Dauerthema ist Bauen und Wohnen: Wie und wo sehen Sie Raum und Potenzial für die Schaffung von weiterem (bezahlbarem) Wohnraum?

Die Stadt muss mit lokalen Akteuren des Wohnbaus eng zusammenarbeiten. Wir sollten auch die Expertise der Dualen Hochschule in Sachen Baukompetenz einbinden. Es geht sowohl um Neubau als auch darum, bestehende Flächen zu verdichten. Für mich ist klar: Es bedarf einer aktiven Rolle der Stadt. Sie muss das Heft des Handelns in der Hand halten und zum Beispiel bei größeren Bauvorhaben klare Vorgaben vereinbaren und mehr eigene Flächen erwerben.

5 Ein bisschen sollte ein Oberbürgermeister ja auch Visionär sein. Welche Vision(en) haben Sie – vielleicht auch im Wissen, dass nicht alle absolut umsetzbar sind – für Mosbach?

Mosbach ist Zentrum des Neckar-Odenwald-Kreises. Das müssen wir zur Richtschnur unseres Handelns machen. Mosbach soll eine Stadt sein, zu der sich alle Einwohnerinnen und Einwohner zugehörig fühlen und die mit ihrem kulturellen Angebot weit über die eigenen Grenzen hinausstrahlt. Meine Vorstellung ist, dass Mosbach eine moderne, nachhaltige, attraktive und soziale Stadt ist. Eine Stadt, die vorangeht und die auch Vorbild für andere ist.

6 Mosbachs Ertragslage hat die Gemeindeprüfungsanstalt beim Blick auf vergangene Haushalte als "kritisch" eingestuft. Das Stadtsäckel ist fast traditionell nicht sonderlich prall gefüllt. Wie lässt sich die Finanzlage mittel- und langfristig verbessern?

Klar – die Zeiten sind schlecht. Aber eigentlich sind sie so schlecht wie immer. Geld ist in einer Stadt stets knapp. Es sind klare Prioritäten, Ideen und Kreativität gefragt, um die Finanzlage zu verbessern und in die Zukunft der Menschen zu investieren. Gewerbebetriebe brauchen gute Rahmenbedingungen. Ein wichtiges Instrument sind z. B. auch die prall gefüllten Fördertöpfe von Land und Bund, die konsequent genutzt werden müssen.

7 Gerade für Kindergärten und Schulen waren und sind enorme Investitionen notwendig. Wie sieht ihre Strategie in diesem Bereich aus? Wie viel kann/muss die Stadt für Familien tun?

Gute Kinderbetreuung und Bildung sind für mich Pflichtaufgaben. Kinder haben beste Chancen verdient. Dafür müssen wir für attraktive Arbeitsbedingungen im Erziehungsbereich sorgen. Hinzu kommt eine vorausschauende Bedarfsplanung mit einem stetigen Dialog mit den Kirchen als große Träger der Kindergärten. Bei den Schulen ist es wichtig, die Sanierungen konsequent fortzusetzen. Insbesondere bei den Sanitäreinrichtungen besteht Handlungsbedarf.

8 Die einzelnen Stadtteile fühlen sich nicht immer gleichermaßen gut berücksichtigt. Wie wollen Sie hier für (mehr) Zufriedenheit sorgen?

Zuerst einmal ist wichtig, dass der OB in den Stadtteilen und Quartieren präsent ist. Darüber hinaus geht es um konkrete Maßnahmen. Vor Ort müssen Treffpunkte und eine bedarfsgerechte Infrastruktur vorhanden sein. Außerdem will ich ein Quartiersmanagement einführen. Das heißt, es gibt "Kümmerer" in den einzelnen Stadtteilen, die für die Menschen ansprechbar sind und unterstützen – vor allem dort, wo es keinen eigenen Ortschaftsrat gibt.

9 Mosbach ist ja nun auch offiziell Hochschulstadt. Ein Titel der Anerkennung, aber zugleich auch Verpflichtung ist. Welche Rolle spielen die DHBW und ihre immerhin rund 3000 Studierenden für Sie (und die Stadt)?

Die Duale Hochschule ist eine Perle Mosbachs. Wenn es der DHBW gut geht, ist das auch gut für Mosbach. Das bedeutet die volle Unterstützung der Stadt und eine enge Zusammenarbeit mit der Hochschule. Dazu gehört für mich das Bekenntnis zum neuen Standort für das Baukompetenzzentrum. Die Stadt sollte aktiv werden und mögliche Flächen sichern, bis die endgültige Planung steht. Außerdem ist es wichtig, die Anliegen der Studierenden ernst zu nehmen.

10 Vervollständigen Sie bitte folgenden Satz: Der 26. Juni war/ist ein guter Tag für mich, wenn ...

… die Wahlbeteiligung hoch ist und ich die Wahl gewinne.