Zusätzlich habe die Gemeinde mehr eigene Gewerbesteuereinnahmen als erwartet, sodass voraussichtlich 382.000 Euro und damit 162.000 Euro mehr als erwartet in die Gemeindekasse fließen. Dazu kommen 6200 Euro mehr an Grundsteuerbeiträgen durch die neuen Grundstücke im Baugebiet Langenwald.

Neunkirchen. Die Finanzen der Gemeinde Neunkirchen im laufenden Jahr 2022 sehen besser aus als erwartet – so lautete das Fazit der Rechnungsamtsleiterin Judith Kuhn in der Oktober-Gemeinderatssitzung. Dies liege zum einen an den Steuerschätzungen vom Mai und Oktober 2022, deren Ergebnis zu einer Erhöhung des kommunalen Finanzausgleichs um etwa 322 Millionen Euro führt. Damit erhalte Neunkirchen mehr Zuwendungen des Landes als vorhergesehen, und zwar 27.000 Euro mehr bei den Kopfbeträgen und 11.500 Euro zusätzlich durch die Erhöhung der Kommunalen Investitionspauschale.

Von Gabriele Eisner-Just

Auf der Ausgabenseite habe die Gemeinde wegen des prognostizierten negativen Ergebnisses sehr vorsichtig gewirtschaftet. Die Ausgaben für das Sanierungsmanagement II zum Nahwärmeprojekt der Gemeinde seien auf 2023 verschoben worden. Auch die Zuschüsse für einen Kindergarten fielen geringer aus, als im Kostenansatz geplant. Ausgehend von einem geplanten Minus von 103.825 Euro plant die Rechnungsamtsleiterin nun (durch Mehrerträge von 98.340 Euro und Minderausgaben von 142.275 Euro) mit einem ordentlichen Ergebnis von 136.790 Euro – das Wichtigste: Es steht ein Plus davor.

Trotz eines ungeplanten Mehrbedarfs von knapp 85.000 Euro bei der Finanzierung von Projekten, vor allem durch höhere Erschließungskosten im Baugebiet Vorderer Grund II und Mindereinnahmen durch eine Verschiebung des Verkaufs von Bauplätzen auf 2023, ergibt sich durch den besseren Ergebnishaushalt ein Finanzierungsmittelüberschuss von 200.000 Euro. Der voraussichtliche Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresende 2022 erhöht sich von geplanten 115.000 Euro auf gut 330.000 Euro.

Bürgermeister Bernhard Knörzer verwies allerdings auf die noch nicht einschätzbaren Kostensteigerungen der nächsten Zeit, sodass die Gemeinde Sparmaßnahmen auf den Weg bringen müsse. Der Bürgermeister schlug eine Konzeption zum Umbau der Straßenbeleuchtung vor, um Energie zu sparen und mittelfristig Kosten zu senken. 152 Straßenleuchten und damit 37 Prozent der 410 Leuchten sind schon mit LED-Technik ausgestattet. Einen kostengünstigen Umbau der restlichen 258 Leuchten bzw. Leuchtenköpfe erläuterte Manfred Kärcher vom Büro ETS in Schwaigern: Dabei werden nicht die Leuchten ausgetauscht, sondern nur die Leuchtmittel. Bei überschaubaren Einbaukosten können somit die gelb leuchtenden Natriumdampflampen mit 100 Watt Leistung plus zwölf Watt für das Vorschaltgerät durch 27-Watt-LED-Leuchtmittel ersetzt werden. Die formschönen und teilweise relativ neuen Leuchten dagegen bleiben an ihrem Platz.

Zwei Drittel bis drei Viertel Stromeinsparung und 2,5 Jahre Amortisationszeit seien gewichtige Argumente für einen schnellen Umbau auf LED, auch wenn der Austausch der Leuchtmittel nicht förderfähig sei, so Bernhard Knörzer. In einem ersten Schritt plane die Verwaltung in Neckarkatzenbach vier neue LED-Straßenleuchten und den Austausch von Leuchtmitteln bei 36 Bestandsleuchten, wobei Kosten von gut 6000 Euro entstehen. Für den Haushalt 2023 sehe man einen Finanzierungsbedarf von gut 42.000 Euro für 49 neue Leuchten und den Leuchtmittelaustausch – bei 169 Bestandsleuchten – vor. Einstimmig gab der Gemeinderat die notwendigen Mittel für Neckarkatzenbach für dieses Jahr frei und beauftragte die Verwaltung, die Finanzierungsmittel für den Austausch in Neunkirchen 2023 in den Haushalt einzustellen.

Hauptamtsleiter Ralf Lenz stellte die veränderte Satzung der freiwilligen Feuerwehr Neunkirchen vor. Danach können Hauptversammlungen der Feuerwehr in schwerwiegenden Ausnahmefällen um maximal ein Jahr verschoben oder als Videokonferenz abgehalten werden. Wahlen und Abstimmungen können in diesem Fall auch als Briefwahl oder online abgehalten werden. Außerdem sieht die neue Satzung eine Verschmelzung der beiden Alterswehren Neunkirchen und Neckarkatzenbach zu einer gemeinsamen Alterswehr vor. Die neue Satzung wurde einstimmig angenommen.

Eine Bürgerfrage betraf die geplante Nahwärmeversorgung in Neunkirchen, deren Umsetzung ins Stocken geraten sei. In der jetzigen Situation, in der durch äußere Ereignisse wie den Ukrainekrieg und die gestoppten Gaslieferungen die Kosten davonliefen, kämpfe die Verwaltung intensiv, um die Finanzierung des Projekts sicherzustellen, so die Antwort von Bürgermeister Knörzer. Man werde im Lauf der Woche ein intensives Gespräch mit dem Fördermittelgeber führen. Im Nachgang werde die Verwaltung die Bürgerinnen und Bürger darüber informieren, wie die Nahwärmeversorgung vorankomme. Dabei sei man positiv gestimmt, eine tragfähige Lösung zu finden und den Meilensteinplan nicht wesentlich zu verzögern.