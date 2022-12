Ohne zeitlichen Druck, aber engagiert wollen sie zu Werke gehen. "Trainerausbildung ist das A und O", das wird von Beginn an klargestellt. Wenn jemand beim Betreuen und Trainieren helfen kann und will, freut das immer. Im Gegenzug wird dann jedem auch die volle Unterstützung bei der Traineraus- und Weiterbildung zuteil. Denn beim erhofften, stetigen Wachstum werden irgendwann weder die Hallenzeiten, noch die Trainer ...

Von Moritz Bayer

Eberbach. Eberbach steckt voller engagierter Menschen, das habe ich im ersten halben Jahr in der Stadt schon mehrfach erleben dürfen. Und viele davon wollen etwas bewegen. So auch Felix Lang und Taner Tüylü. Die beiden Freunde, die ich in der Snackbar treffe, haben es sich auf die Fahne geschrieben, dem lokalen Basketball Schwung zu verleihen. Das merkt man im Gespräch, die Vorfreude ist greifbar. So werden aus einem "kurzen Infogespräch" schnell fast zwei Stunden. Auch ich bin jetzt neugierig, wenn die Spieler des "Baskeballclub Boars Eberbach 2022 e.V." ihre ersten Körbe versenken werden.

Selbst wenn man sich einmal längere Zeit nicht treffen kann, gibt es die Menschen, die man niemals aus den Augen verlieren wird. Und wenn der Kontakt wieder auflebt, lacht man über alte Geschichten, tauscht neue aus und kommt auf Ideen. Die beiden Eberbacher, seit mehr als 30 Jahren befreundet, hatten schon im Frühjahr den Einfall, im Basketball etwas Neues auf die Beine zu stellen.

Gesagt, getan, viel Überzeugungsarbeit war bei den Familien nicht vonnöten, die ebenso basketballverrückt sind wie Lang und Tüylü selbst. Wichtig war es trotzdem, denn für eine Vereinsgründung sind sieben Personen nötig. "Seit Dezember ist der e.V. beim Amtsgericht Mannheim auch offiziell eingetragen", sagt Lang nicht ohne Stolz.

Wieso eigentlich Basketball? "Weil es ein toller Sport ist, die Leute richtig Bock haben und die Gegend es einfach verdient." Die Antwort Langs kommt wie aus der Pistole geschossen. Auch Tüylü strahlt übers ganze Gesicht, während er erzählt, dass Frau und alle drei Kinder ohnehin im Basketball aktiv sind. In Konkurrenz zu bereits bestehenden Eberbacher Basketball-Mannschaften sehen sich die Freunde gar nicht.

Im Gegenteil seien sie "für jede Art der Zusammenarbeit oder Kooperation absolut offen." Denn aller Anfang ist schwer. Zwei Hallenzeiten gibt es schon: Dienstags von 15.30 bis 17 Uhr für eher jüngere Korbjäger in der Sporthalle der Dr.-Weiss-Schule, sowie 20 bis 22 Uhr in der Ittertal-Sporthalle. "Schon alleine der Zeit wegen werden da wohl eher Ältere kommen", ist sich Lang bewusst.

Ohne zeitlichen Druck, aber engagiert wollen sie zu Werke gehen. "Trainerausbildung ist das A und O", das wird von Beginn an klargestellt. Wenn jemand beim Betreuen und Trainieren helfen kann und will, freut das immer. Im Gegenzug wird dann jedem auch die volle Unterstützung bei der Traineraus- und Weiterbildung zuteil. Denn beim erhofften, stetigen Wachstum werden irgendwann weder die Hallenzeiten, noch die Trainer ausreichen. Tüylü, Inhaber einer D-Lizenz, soll also "nur" den Anfang der Übungsleiter darstellen.

Besagter Anfang wird in der Premierensaison in der Kreisliga starten. "Die Ziele sind gesteckt, jetzt kanns endlich losgehen", zeigt sich Lang voller Tatendrang. Nach oben soll es keine Grenzen geben. "Anfangs geht es nur darum, regelmäßig gute Trainings zu bieten und die Mannschaftsfindung voranzutreiben. Perspektivisch wollen wir aber Talente halten können und dauerhaft in Zusammenarbeit mit befreundeten Vereinen fördern."

Wenn die Mannschaft steht und ein Ziel für junge Nachrücker bietet, freuen sich Lang und Tüylü darauf, Kinder zu begleiten, Talente zu fördern und wachsen zu sehen. Einen extra Motivations-Boost wird es geben, wenn durch Bekanntschaften der ein oder andere ehemalige Bundesliga-Basketballer in der Stauferstadt vorbeischauen wird.

Finanziell haben die Freunde vorgelegt. Aktuell stammen sämtliche Vereinsgelder aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden. "Die Satzung beinhaltet aber diverse Veranstaltungen, um Gelder zu akquirieren". Unternehmensberater Felix Lang weiß, was er tut. Auch Homepage, Facebook-Präsenz und Mailadressen sind fertig. Der Verein kann anfangen, mit Lang und Tüylü als Gesichtern zu wachsen.

Dass die Aufbauarbeit von der Idee bis zum "Selbstläufer"-nahen Verein immens hoch ist, ist klar: "Wir sind uns bewusst, was das bedeutet, haben uns tief in die Augen geschaut und dann gesagt, dass wir das durchziehen wollen". Entscheidend sei ohnehin das Herzblut — und davon gibt es in vielen Eberbachern ja vieles. Jetzt gilt es, sich als Neugieriger zu melden und die Eberbacher Körbe zum Rasseln zu bringen — als Spieler, Trainer oder Sponsor.

Info: Kontaktinformationen des BC Boars Eberbach: www.boars-eberbach.de, www.facebook.com/bc.boars.eberbach, E-Mail kontakt@boars-eberbach.de