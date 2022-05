Der Wandersteig ist mit Triathlet Timo Bracht verbunden

Von Dorothea Damm

Neckarmühlbach. "Wandern ist Lebenskunst". So hatte es Michael Hahl mal formuliert. Hahl begleitete in der Anfangsphase des Neckarsteigs die frühe Dokumentation des Weges. Die Anfangsphase des Neckarsteigs liegt nun schon zehn Jahre zurück, und das feierte die Touristikgemeinschaft Odenwald am Wochenende auf Burg Guttenberg.

