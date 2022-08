> Bauernbubefest, Altheim: Das Straßenfest der Bauernbuben findet nach coronabedingter zweijähriger Pause am dritten Augustwochenende statt. Am Samstag startet das Fest um 17 Uhr mit dem Bieranstich, ab 19 Uhr spielt der Musikverein Altheim zur Unterhaltung auf. Am späteren Abend legt ein DJ auf, außerdem gibt es Cocktails. Der Frühschoppen bildet am Sonntag ab 10.30 Uhr den Auftakt für den zweiten Festtag. Nachmittags werden Kaffee, Kuchen und Eiskaffee verkauft. An beiden Tagen gibt es Spezialitäten vom Grill.

> "Annotopia", Bad Mergentheim: Das Bad Mergentheimer Residenzschloss bildet am Wochenende die stimmungsvolle Kulisse für Deutschlands größtes Fantasy-Festival "Annotopia". Rund 500 Mitwirkende aus halb Europa verwandeln Schlosspark sowie Schlosshof in eine bunte, kuriose Abenteuerwelt. Dabei treffen Besucher Dinosaurier, futuristisch-fiktionäre Star-Wars-Helden, Orks, Feen, Elfen, Zwerge, Wikinger, Piraten, Römer und mittelalterliche Ritter. Wohin das Auge blickt, begeistern Kostüme und Kulissen, die bis ins Detail liebevoll ausgestaltet sind. Geöffnet ist samstags von 11 bis 23 Uhr und sonntags von 11 bis 20 Uhr.

Einen kleinen Auftakt gibt es bereits am heutigen Freitagabend ab 19 Uhr. Karten gibt es unter www.annotopia.eu im Internet.

> Altstadtfest, Michelstadt: Die Bündelung von Altstadtfest und langer Einkaufsnacht der Vereine Förderkreis Historisches Michelstadt e.V. und Gewerbeverein Michelstadt e.V. hat schon lange Tradition. Die ganze Innenstadt – von der Bahnhofstraße durch die Fußgängerzone über den Marktplatz bis zum Lindenplatz mit Einbezug der Oberen und Unteren Pfarrgasse – hat sich für das Altstadtfest und die lange Einkaufsnacht herausgeputzt. Natürlich darf auch der Genuss für den Gaumen nicht fehlen, hier locken sämtliche Gastronomiebetriebe und Cafés mit besonderen kulinarischen Leckereien ihre Gäste.

> Open-Air-Kino, Mosbach: Auf der rund 70 Quadratmeter großen Riesenleinwand im großen Elzpark können Filmfreunde noch an drei Tagen Top-Filme unter freiem Himmel genießen – Popcorn und Sternschnuppen- Feuerwerk inklusive. Das Mosbacher Sommer-Open-Air-Kino bietet am heutigen Freitag den Film "Wunderschön", am morgigen Samstag "Gugelhupfgeschwader" und am Sonntag "Monsieur Claude und sein großes Fest" – jeweils ab rund 21.15 Uhr bei ausreichender Dunkelheit. Tickets gibt es unter www.swm-online.de im Internet.

> Kerwe, Neckarzelz: Das Neckarelzer Kirchweihfest gibt vom 20. bis 22. August rund um den Marktplatz im Ortskern sein "Comeback" nach zwei Jahren Corona-Auszeit. Für die kleinen Festbesucher kommt das Awo-Spielmobil und verspricht Abwechslung und Bewegung, zum Beispiel in der Hüpfburg. Im Festzelt gibt es am Samstag und Sonntag jeweils um 18 Uhr stimmungsvolle Live-Musik des Duos "Mit Verlaub Rock". Um 15 Uhr tritt am Sonntag die Jugend des Tanzsportzentrums Mosbach unter der Regie von Brigitte Pföhler auf. Ein großer Flohmarkt am Messplatz umrahmt die Kerwe.