Von Heiko Schattauer

Neckar-Odenwald-Kreis. Er bringt Dinge zum Leuchten und Laufen, mitunter wird seine Arbeit aber auch irgendwie unsichtbar. David Robinson macht eine Lehre als Elektroniker, genau genommen hat er sie in weiten Teilen schon gemacht: Der 25-Jährige ist auf der Zielgeraden seiner Ausbildung, im November stehen die schriftlichen Prüfungen an, im Februar muss er praktisch abliefern. "Passt schon", gibt sich der Mosbacher, der eigentlich aus Kaiserslautern kommt und seit zweieinhalb Jahren im Team von Elektro Humburger aus Lohrbach engagiert ist, gelassen, was die anstehenden Prüfungen angeht. Er kennt sich eben aus mit Spannung, aktuell arbeitet er mit seinem Capo Sven Hrubesch und zwei weiteren Kollegen im Untergeschoss des NKG in Mosbach daran, dass die Digitalisierung auch greifbar wird, bringt den Computerraum mitsamt Beleuchtung auf den neuesten Stand. Er zieht die Strippen und stellt die richtigen Verbindungen her. Im Gespräch mit der RNZ verrät David Robinson, warum ihn sein Job immer wieder elektrisiert.

Hintergrund Die Innung für das Elektro- und Informationstechniker Handwerk hat im Kreis 36 Mitgliedsunternehmen. Ihre Aufgabe ist es u. a., die Lehrlingsausbildung zu regeln und zu überwachen, die Gesellenprüfung abzunehmen. [+] Lesen Sie mehr Die Innung für das Elektro- und Informationstechniker Handwerk hat im Kreis 36 Mitgliedsunternehmen. Ihre Aufgabe ist es u. a., die Lehrlingsausbildung zu regeln und zu überwachen, die Gesellenprüfung abzunehmen. Ausbildungsberufe sind: Elektroniker Gebäudesystemintegration, Elektroniker mit Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik oder Fachrichtung Automatisierung- und Systemtechnik, Informationselektroniker oder Maschinen- und Antriebstechnik. Weitere Infos gibt es unter www.e-zubis.de. [-] Weniger anzeigen

Wie sieht Ihr Arbeitsablauf aus?

Jeden Morgen um 7.30 Uhr beginnen wir den Tag auf der Baustelle. Wir erledigen täglich verschiedenste und sehr umfangreiche Elektroinstallationen. Vom Privatkunden bis zu regionalen kommunalen Objekten, wie zum Beispiel die Turnhalle der JVA in Heilbronn, werden sämtliche Elektroinstallationen von uns erledigt.

Was gefällt Ihnen an Ihrem Beruf besonders?

Er ist sehr abwechslungsreich, wir sind sehr viel in der Region unterwegs. Und dann gefällt mir auch noch sehr, dass man geplante Projekte realisieren kann – mit den eigenen Händen und Fachwissen.

Weshalb haben Sie sich für den Beruf des Elektronikers für Energie und Gebäudetechnik entschieden?

Ich wollte schon als Jugendlicher ein Handwerk erlernen. Und da mein Vater auch im Elektrobereich tätig ist, wollte ich diesen Weg auch probieren. Und Elektroniker wurde es dann, weil mir das von den Handwerksberufen am besten gefallen hat.

Was sollte man an Fähigkeiten mitbringen?

Da wäre zum einen handwerkliches Geschick, zum anderen sollte man auch logisch denken können. Und grundsätzlich sollte natürlich Interesse am Beruf des Elektronikers vorhanden sein.

Gibt es auch etwas, das Sie sich anders vorgestellt hatten?

Ich habe die körperlichen Tätigkeiten als Elektroniker unterschätzt, was mich aber nicht daran gehindert hat, diesen Beruf weiter auszuüben.

In welchen Situationen konnten Sie von denen in der Ausbildung erlernten Fertigkeiten schon profitieren?

Bei Renovierungsarbeiten bei meinem Vater und in meiner eigenen Wohnung.

Gab es ein denkwürdiges Erlebnis in ihrer Ausbildung, das Sie so schnell nicht vergessen werden?

Hintergrund Elektroniker(in) > Dauer der Ausbildung: 3,5 Jahre [+] Lesen Sie mehr Elektroniker(in) > Dauer der Ausbildung: 3,5 Jahre > Berufsschule: Gewerbeschule Mosbach > Anzahl der ausbildenden Betriebe im Neckar-Odenwald-Kreis: Über 40 Betriebe im Kreis. > Ausbildungsvergütung: von 900 Euro (1. Ausbildungsjahr) bis 1150 Euro (4. Ausbildungsjahr) Info: Weitere Informationen finden Interessierte unter www.kh-mosbach.de. [-] Weniger anzeigen

Die Zeit in der überbetrieblichen Ausbildung in Mannheim war für mich was Besonderes. Ich habe dort nicht nur sehr viel dazu gelernt, sondern auch nach dem Unterricht eine schöne Zeit gehabt.

Ergänzen Sie folgenden Satz: Eine Ausbildung lohnt sich auf jeden Fall weil ...

... man das Erlernte in den eigenen Räumen nutzen kann, ohne sich teure Handwerker holen zu müssen.

... durch die abgeschlossene Ausbildung das Fachwissen auch besser entlohnt wird und man jederzeit die Möglichkeit auf Weiterbildung hat.