Neckar-Odenwald-Kreis. (pm/stk) Selten war es zur Wintervogelzählung von Nabu und dem Landesbund für Vogel- und Naturschutz so mild wie jetzt. Die Mitmachaktion hat am Freitag begonnen und läuft noch bis zum morgigen Sonntag. Alle Menschen in Deutschland sind dazu aufgerufen, eine Stunde lang die Vögel am Futterhäuschen, im Garten, auf dem Balkon oder im Park zu zählen und diese dem Nabu zu melden.

"Die milden Temperaturen bescheren unseren Wintervögeln eine entspanntere Nahrungssuche. Ohne Frost und Schnee finden sie ihr Futter leichter in der Natur – daher werden wir wahrscheinlich weniger Besucher und Arten an den Futterstellen zählen. Das haben wir bereits früher in milden Wintern beobachten können", sagt Nabu-Bundesgeschäftsführer Leif Miller. "Dazu kommt noch, dass durch das Mastjahr Eichen, Buchen und Fichten viele Früchte gebildet haben. Für Arten wie Kleiber, Eichelhäher, Kernbeißer und Finken ist das wie ein Schlaraffenland. Möglicherweise bleiben sie eher im Wald. Das alles wird unsere Zählung zeigen."

Bei der Vogelzählung im Januar 2022 ergatterte der Haussperling den Spitzenplatz als häufigster Wintervogel in Deutschlands Gärten, Kohlmeise und Blaumeise folgten auf Platz zwei und drei. Wer mitmachen will, beobachtet eine Stunde lang die Vögel am Futterhäuschen, im Garten, auf dem Balkon oder im Park und meldet die Ergebnisse dem Nabu. Von einem ruhigen Beobachtungsplatz aus wird von jeder Art die höchste Anzahl Vögel notiert, die im Laufe einer Stunde gleichzeitig zu sehen ist. Die Beobachtungen können per App unter bis zum 16. Januar gemeldet werden. Zudem ist für telefonische Meldungen am 7. und 8. Januar jeweils von 10 bis 18 Uhr die Rufnummer (08 00)1157115 geschaltet.

Die Jugend des Nabu (der Naju) lädt mit der "Schulstunde der Wintervögel" vom 9. bis 13. Januar alle Kinder ein, die heimischen Wintervögel spielerisch kennenzulernen, zu beobachten und eine Stunde lang auf dem Schulhof, im Park oder im Garten zu zählen.

Besonders gerne kommen die Vögel natürlich in den eigenen Garten, wenn es dort auch Futter für sie gibt. Man sollte die Vogelfütterung allerdings nicht mit effektivem Schutz bedrohter Vogelarten verwechseln, da von ihr fast ausschließlich wenig bedrohte Arten profitieren. Eine Warnung vorweg: Während der Jungenfütterungszeit – von ...