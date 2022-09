> Mosbacher Sommer: Gute Unterhaltung verspricht die "KneipenKult-Tour". Unter dem Motto "Eine Nacht, sechs Kneipen, sechs Bands" steigt am Freitag ab 20.30 Uhr die Party, bei der Live-Acts mit Künstlern aus der Region wieder für das ganz besondere Kult-Tour-Feeling sorgen. Eintrittsbändchen gibt es bei den beteiligten Kneipen und in der Tourist-Information. Am Samstag wird mit dem Projekt "StromWandlungSchall" die Schnittstelle zwischen Musik, Klangforschung und Experimenteller Kunst betreten. Analoge wie digitale Technik verwandeln das Alte Schlachthaus für eine Nacht in einen Ort der experimentellen Klänge. Ab 20 Uhr laden die Darbietungen dazu ein, individuelle Position aktueller Experimentalmusik kennenzulernen und akustisch wie körperlich zu erspüren. Auch der Soundcheck zwischen 15 und 17 Uhr steht Interessenten offen. Zum Abschluss des Mosbacher Sommers gibt es für Jazzbegeisterte einen stilvollen Ausklang des Mosbacher Sommers bei "Jazz im Park". "Trumpets coming back – with Ella!" versprechen Gänsehautmomente, wenn Vater und Tochter gemeinsam auf der Bühne ihren musikalischen Zauber walten lassen. Ella Burkhardt, Ingolf Burkhardt, Martin Reuthner und die Ralph-Schweizer-Bigband garantieren ab 18.30 Uhr einen feurigen Abschluss des Mosbacher Sommers. Karten gibt es bei der Touristinfo und am Ticketschalter der RNZ.

> Schützenmarkt Buchen: Zum Endspurt lädt der Schützenmarkt bis Sonntagabend ein. Bis dahin kann vom Musterplatz bis zum Museumshof noch ausgiebig gebummelt, geschlemmt und gefeiert werden. Am Samstag umrahmt ab 11 Uhr die "BCH Bloos Band" den Frühschoppen, ab 17 Uhr gibt es Unterhaltung mit "Acoustic Open", bevor um 20.30 Uhr der Fackelzug der Reservisten startet. Am letzten Festsonntag rücken um 13.30 Uhr die Schützen aus, ab 17 Uhr spielt "Two Tops" zum Festausklang. Zum zweiten Schützenmarktsonntag haben auch traditionell die Fachgeschäfte von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

> Feste in der Region: Das Fest der Feuerwehr Hardheim startet am Samstag um 17.30 Uhr mit dem Bieranstich sowie am Sonntag um 10.30 mit dem Frühschoppen. Eine Fahrzeugausstellung und eine Spielstraße der Jugendfeuerwehr sorgen für Spaß und Unterhaltung. Der Freizeit-Sport-Club Rinschheim veranstaltet sein alljährliches Fußballwochenende. Beginn ist am ...