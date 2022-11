Neckar-Odenwald-Kreis. (pol) Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Heilbronn warnt vor betrügerischen Angeboten auf Internetseiten und Videoportalen zum Erwerb von Führerscheinen in Tschechien, anderen Mitgliedsländern der Europäischen Union und Kenia, die als sogenannte "EU-Führerscheine" deklariert werden. "Geworben wird dabei mit einer seriös erscheinenden deutschen Fahrschule mit Sitz in Deutschland", schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Die Angebote zielen insbesondere auf Führerscheininteressenten ab, denen die deutsche Fahrerlaubnis aufgrund von Alkohol- oder Drogenkonsum im Straßenverkehr oder aus sonstigen Gründen entzogen wurde und die zur Wiedererteilung eine medizinisch psychologische Untersuchung (MPU) erfolgreich absolvieren müssen. Die in Tschechien, sonstigen EU-Staaten oder Kenia erworbenen Führerscheine sollen angeblich in Deutschland zum Führen eines Kraftfahrzeuges berechtigen und in eine deutsche Fahrerlaubnis umgeschrieben werden können – das stimmt allerdings nicht. Dabei haben Interessenten bis zum Erwerb der Führerscheine, sofern ihnen diese überhaupt ausgehändigt werden, Beträge von mehreren Tausend Euro verloren.