> Winterzauber Bad Mergentheim: Beim Bad Mergentheimer Winterzauber wird im äußeren Schlosshof die größte Eisbahn der Region aufgebaut – und zwar mit echtem Eis.

Und auch abseits des Eises macht der Winterzauber seinem Namen alle Ehre: Urige Hütten laden bis 15. Januar mit einer großen Auswahl an Köstlichkeiten zu gemeinschaftlichen Genuss-Momenten ein. Am Sonntag findet im Residenzschloss der Büchermarkt unabhängiger Verlage mit Lesungen statt. Von 11 bis 17 Uhr kann man mit Verlegern ins Gespräch kommen, stöbern, Weihnachtsgeschenke erwerben und diversen Lesungen lauschen. Bastel- und Handarbeiten, Dekorationen und tolle Geschenkideen gibt es im Innenhof der ehemaligen Klotzbücher-Brauerei zu bestaunen. Der Adventsmarkt "Kunsthandwerk & Kulinarik" hat am Samstag von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

> Hofweihnacht Gottersdorf: Vorweihnachtliche Stimmung gibt es am Wochenende in Gottersdorf. Bei der traditionellen Hofweihnacht des Gasthofs Schieser (Fichtenweg 2) werden neben allerlei Leckereien auch Adventsdekorationen und Genähtes angeboten. Am Samstag und Sonntag gibt es Eulenbesuch. Die Hofweihnacht startet am Freitag und Samstag um 17 Uhr, am Sonntag um 13 Uhr. Auch die Destillerie ist für Besucher geöffnet.

> "Experimenta" Heilbronn: In der "Experimenta" sind Naturwissenschaft und Technik für alle Altersgruppen erlebbar. Spielerisch und mit Spaß wird auf vier Ebenen zum Mitdenken, Rätseln, Experimentieren und Entdecken eingeladen. Bei der Sonderausstellung "Geschmacksfragen" kann man außerdem bei themenbezogenen Mitmachstationen herausfinden, was den persönlichen Geschmack ausmacht. Weitere Infos unter www.experimenta.science.

> Kürbisausstellung Ludwigsburg: Bei der weltgrößten Kürbisausstellung verwandelt sich das Blühende Barock in einen Dschungel. Dabei werden u. a. der vergnügte Schwarzbär Balu und das Menschenjunge Mogli aus dem Dschungelbuch von über 100.000 Kürbissen zum Leben erweckt. Beim Bummel durch den tropischen Regenwald gibt es mehr als 600 Sorten der beliebten Herbstfrüchte zu entdecken. Und wer Appetit bekommt, findet eine große Auswahl an köstlichen Kürbisgerichten und Erfrischungen. Zahlreiche herbstliche Deko-Ideen runden das Angebot, das noch bis 4. Dezember bestaunt werden kann, ab.