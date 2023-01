Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Es war der wärmste Jahreswechsel seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen. Doch zum Glück ging es bei den Silvesterpartys in der Region nicht sonderlich heiß her. Die Bilanz der Polizei zum Jahreswechsel fällt zumindest recht positiv aus, wie der RNZ am Neujahrsmorgen aus dem Polizeipräsidium Heilbronn bestätigt wurde: keine größeren Verbrechen, keine schlimmen Unfälle und auch keine verheerenden Brände.

Nach zwei Jahren Pandemie mit Kontaktverboten und dem Verbot des Feuerwerksverkaufs war aber auch im Neckar-Odenwald-Kreis ein Nachholbedarf spürbar: Viele Bürger feierten im Bekanntenkreis oder im größeren Rahmen und es wurde auffallend viel Feuerwerk abgebrannt. Die Geister des alten Jahres zu vertreiben und das neue Jahr mit bunten Lichterfontänen zu begrüßen, kann in diesen Zeiten wohl kein Fehler sein, dachten sich viele Menschen.

Auch der Glücksbringer ist eine bewährte Tradition an Silvester. Foto: rüb

Dass die Rückkehr des Feuerwerks zu mehr Bränden führt, dieser Rückschluss liegt auf der Hand, und er lässt sich auch zahlenmäßig belegen: Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Heilbronn wurden 27 Kleinbrände gezählt, 21 mehr als vor einem Jahr. Hecken, Mülleimer und Altpapiercontainer gerieten dabei ebenso in Brand wie ein Gartenhaus. Auch zwei größere Brandeinsätze gab es für die Feuerwehren, allerdings nicht im Neckar-Odenwald-Kreis: In Bad Rappenau brannte der Dachstuhl eines derzeit unbewohnten Gebäudes. Der Sachschaden: rund 100.000 Euro. In Bad Wimpfen brannte ein Vordach am Hohenstaufen-Gymnasium Bad Wimpfen. Die Flammen waren durch zwei brennende Papiercontainer auf die Dachkonstruktion übergeschlagen. Hier beläuft sich der Sachschaden auf ca. 10.000 Euro.

Im Landkreis gab es, so Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr, zwei kleinere Brände – eine nicht ausgehen wollende Feuerwerksbatterie im Mosbacher Gartenweg und einen rasch gelöschten Brand eines Unterstands für Einkaufswagen beim Rewe-Markt in Neckarelz –, eine Überlandhilfe in Schönbrunn-Haag sowie den Sturz eines Jugendlichen aus dem dritten Stock eines Hauses in Walldürn.

Während Polizei und Rettungskräfte die ganze Silvesternacht über im Einsatz waren, begann der Arbeitstag für Melanie Albert, Peter Baumgartner und Martin Braun um 8 Uhr am Neujahrsmorgen: Wenn sich andere von der Silvesterparty erholen, sind sie bereits fleißig. Das Team des